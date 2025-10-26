Brilló en El Eternauta: quién era la actriz que trabajó en la serie protagonizada por Ricardo Darín y falleció a los 66 años

La noticia acerca de la importante actriz fue brindada por la Asociación Argentina de Actores. Aún no revelaron las causas de su fallecimiento.

El Eternauta. Foto: Netflix

En las últimas horas, la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de la actriz y docente Claudia Schijman a sus 66 años. Uno de los últimos papeles que realizó la artista fue en “El Eternauta”, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, expresa el posteo que compartieron desde la Asociación.

Fallecimiento de Claudia Schijman. Foto: @actoresprensa

Más allá de El Eternauta: la trayectoria de Claudia Schijman

Claudia Vivian Schijman nació el 8 de agosto de 1959. Se formó en actuación con destacados maestros como Norman Briski, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. Su debut televisivo fue en “El Palacio de la Risa“, junto a Antonio Gasalla, a quien también acompañó en los programas “Gasalla en Telefé” y “Gasalla en Libertad”.

A lo largo de su carrera participó en diversas ficciones como “Verdad Consecuencia“, “Trillizos“, “Buenos vecinos“, “Malandras“, “Disputas“, “Hechizada“, “Por amor a vos“, “Juanita la soltera”, “Ambiciones“ y “Soy tu fan“. Sus trabajos más recientes incluyen las series “El Eternauta“ y “Menem“.

En cine, actuó en películas como “Cohen vs. Rosi“, “Tres esposas“, “Diario para un cuento“, “Flipper“, “Pendeja, payasa y gorda“, “En peligro“, “Los cipreses“, “Terminal“, “La felicidad es una leyenda urbana“, “Mi reino por un platillo volador“, “Evita“ (de Alan Parker), “Corazón iluminado“ (de Héctor Babenco) y el cortometraje “La cámara“.

Claudia Schijman en "El Eternauta". Foto: Instagram.

En teatro, participó en obras como “Brebaje“, “Erecto“, “Las descamisadas, una gesta“, “Éxodo“ y “Yo escribo. Vos dibujás“, entre otras.

Además, desarrolló una importante labor docente, dictando talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y diversos espacios culturales.