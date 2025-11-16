El infierno de Adriana Salgueiro: tuvo que pedir un botón antipánico y pidió “terminar con la impunidad”

La actriz reveló las amenazas que le llegaron en pleno vivo de su programa radial y que encendieron las alarmas en su familia.

Adriana Salgueiro recibió amenazas en TiktTok. Foto: Instagram @salgueiroadriana

Adriana Salgueiro contó detalles del infierno que está viviendo después de recibir amenazas de muerte por parte de una usuaria de TikTok y, por miedo, pidió que le otorguen un botón antipánico. Lo que más inquietó a la actriz y a su familia es que la persona detrás de los mensajes sabía la dirección exacta de su casa.

Las amenazas que recibió Adriana Salgueiro en TikTok

El episodio ocurrió mientras la conductora transmitía Espléndidos (Radio Colonia). “A veces salimos también por TikTok. Y justo ese día yo estaba haciendo el programa desde mi casa, no desde la radio”, relató en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica HD).

Salgueiro explicó que ella no suele leer los comentarios en vivo y que quien lo hace es su marido y productor, Alejandro. “Después me cuenta que empezaron a aparecer mensajes como ‘cerrá la puerta con llave’, ‘mirá que algo te puede pasar’ o ‘cuidate’. Ahí nos alarmamos”, recordó.

Pero el momento más tenso llegó cuando la agresora dejó al descubierto que sabía demasiado. “Al principio pensé que era alguien queriendo llamar la atención, hasta que escribieron mi dirección exacta. Ahí entendí que era algo más serio”, expresó.

La artista sospecha incluso que podría tratarse de alguien que vive cerca y conoce sus rutinas. “Hay que terminar con esta impunidad. No puede ser que cualquiera, escondido detrás del anonimato, pueda amenazar así”, reclamó.

Adriana Salgueiro conduce “Espléndidos”, el ciclo que se emite por Radio Colonia (AM 550) de lunes a viernes, de 20 a 22. Allí fue justamente donde recibió los inquietantes mensajes mientras estaba al aire, lo que terminó derivando en la denuncia y el pedido de un botón antipánico.

Según explicó su abogado, Pablo Gómez de Olivera, ya se pidió la intervención de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal para rastrear la IP de la usuaria y poder identificarla. Además, la Justicia ya recibió el pedido formal para otorgarle a Salgueiro el botón antipánico.