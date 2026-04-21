Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: X.

Ante la ola de mensajes intimidatorios en distintas escuelas del país, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, realizó una conferencia de prensa este martes e informó el estado de situación de los casos en las escuelas de la Ciudad. Además, junto con su equipo, propició una serie de medidas y remarcó que la intimidación “no es una broma pesada, es un delito”.

En una conferencia de prensa a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas y que se llevó a cabo en la sede del Gobierno porteño, ubicada sobre la calle Uspallata 3160, el funcionario se mostró junto con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el fiscal general, Martín López Zavaleta.

“No vamos a minimizar y naturalizar situaciones que alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias, más cuando se pone en riesgo la vida de uno o de los demás”, manifestó Jorge Macri.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

El jefe de Gobierno porteño expuso que, según las primeras investigaciones, “muchas de estas situaciones nacen de tendencias en redes sociales”, por lo que incentivó al diálogo en las casas.

“Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve”, sumó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de acompañar a una generación que “está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes” y sostuvo: “Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos”.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

Por su parte, Zavaleta informó: “Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas”.

San Isidro recibió más de 600 denuncias por amenazas de tiroteos este lunes

Este lunes el Departamento Judicial de San Isidro recibió una ola de amenazas de ataques en escuelas que escaló en horas y obligó a activar investigaciones y protocolos preventivos.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: NA.

Según trascendió, la Justicia recibió alrededor de 600 denuncias en apenas 48 horas por mensajes intimidatorios, graffitis y posteos virales en redes que advertían sobre supuestos tiroteos en establecimientos educativos.

La mecánica se repitió con una frase que apareció en distintos lugares: “Mañana tiroteo”, escribieron en distintas paredes, baños, pupitres y mensajes digitales.

Mensajes intimidatorios en distintas escuelas. Foto: redes sociales.

También se informó que ya hubo, al menos, un menor detenido en el marco de las pesquisas, en un expediente que busca determinar autorías y responsabilidades por publicaciones en redes.