¿Problemas en Wicked?: por qué acusan a Cynthia Erivo de estar obsesionada con Ariana Grande

Erivo había recibido elogios por su reacción inmediata al intentar proteger a Ariana cuando un hombre irrumpió en la alfombra roja del estreno de “Wicked: For Good”. Sin embargo, rápidamente comenzaron a circular otro tipo de rumores.

Cynthia Erivo y Ariana Grande. Foto: REUTERS

Cynthia Erivo, actriz de “Wicked”, quedó en el centro de la polémica después de que circularan en redes varios videos que muestran actitudes llamativas hacia Ariana Grande.

Hace unos días, Erivo había recibido elogios por su reacción inmediata al intentar proteger a Ariana cuando un hombre irrumpió en la alfombra roja del estreno de Wicked: For Good en Singapur para acercarse a la cantante. Sin embargo, ese reconocimiento se desinfló rápido.

En X (ex Twitter) empezaron a viralizarse clips donde se ve a Erivo teniendo gestos que muchos interpretaron como demasiado invasivos o controladores. Varias personas incluso calificaron la relación entre ambas como “incómoda” o directamente “tóxica”.

Cynthia Erivo y Ariana Grande. Foto: REUTERS

Uno de los videos más difundidos muestra a Erivo interrumpiendo una entrevista de Ariana para acomodarle un collar, pese a que el accesorio parecía estar en perfecto estado. La periodista de Sky News, Rita Panahi, comentó: “Ese collar no necesitaba arreglo. Algo muy raro pasa entre estas dos…”

Los rumores sobre una supuesta mala dinámica entre las protagonistas de Wicked: For Good vienen circulando desde hace meses. Incluso The Sun había insinuado que la relación era tensa y que las sonrisas públicas ocultaban cierta incomodidad.

Cynthia Erivo acomodándole el collar a Ariana Grande. Video X @Liberacrat

En redes, muchos usuarios acusaron a Erivo de intentar robar protagonismo o de acercarse demasiado a Ariana en situaciones que parecían no requerirlo. Otros aseguraron que, en varios videos, Grande luce incómoda.

Algunos de los comentarios que más circularon en las redes fueron: “Quería que todas las cámaras apuntaran a ella”, “El collar estaba perfecto, no había necesidad de tocarlo”, “Cada video nuevo da más cringe que el anterior”, “La energía de Erivo es rarísima, algo no termina de cerrar” y “La dinámica se ve muy obsesiva, y no, no es un tema racial: los gestos realmente dan miedo”.

¿Qué pasó con el hombre que irrumpió en la alfombra roja?

El hombre que se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de Singapur fue condenado a nueve días de prisión. El agresor, identificado como Johnson Wen, conocido en redes como “Pyjama Man”, saltó una valla y rodeó con su brazo a la cantante, lo que generó un momento de gran tensión.

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente: se ve a Ariana sorprendida y a Erivo corriendo para interponerse entre ambos.

Un hombre se abalanzó sobre Ariana Grande en el estreno de Wicked: For Good, Singapur. Instagram @rudyIopez

Según el tribunal, Wen ya había protagonizado disturbios en otros eventos internacionales, lo que influyó en la sentencia. El juez señaló que su comportamiento daba indicios de que podría repetir este tipo de acciones.

Ariana, quien hoy tiene 32 años, comenzó su carrera en Broadway antes de lanzarse al pop. En 2017, uno de sus conciertos fue blanco de un atentado en el Manchester Arena, que dejó 22 víctimas fatales y más de mil heridos. La cantante desarrolló estrés postraumático tras aquella tragedia.