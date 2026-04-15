Edward Warchocki, el robot "influencer" que corre jabalíes. Foto: Captura

En la actualidad y ante tanta oferta, no es extraño que la tecnología se encuentre con la fauna salvaje. Esto sucedió en Varsovia, capital de Polonia, donde en las últimas horas se volvió viral un video del robot Edward Warchocki persiguiendo una manada de jabalíes.

El curioso clip, que tiene como protagonista al humanoide “influencer”, conquistó Internet, pero también plantea serias preguntas sobre el uso de estos androides en el día a día.

El video viral del robot persiguiendo jabalíes

El video muestra como tres jabalíes huyen del robot. En redes sociales, algunos usuarios consideran esta situación como una prueba del uso práctico de estos sistemas en las ciudades, como por ejemplo, para controlar las poblaciones de animales salvajes.

El robot "influencer" que corre jabalíes en Varsovia. Video: X @edwardwarchocki

Por otro lado, los más críticos señalan que estas situaciones podrían ser peligrosas o ineficaces a largo plazo. Además, afirman que el uso de costosos robots para tales tareas es más un exceso y un espectáculo que una verdadera política urbana.

También hay dudas sobre el tono ético relacionado con el estrés de los animales y los posibles accidentes que podrían causar los animales perseguidos y asustados. En una tercera opinión, otros afirman que se trata tan solo de una curiosidad vistosa.

Edward Warchocki, el robot "influencer" que corre jabalíes. Foto: Captura

Deporte, política y espectáculo: las aventuras de Edward Warchocki, el robot “influencer”

Detrás del video viral aparece toda una celebridad: el robot que ahuyenta jabalíes es conocido como Edward Warchocki. El avanzado humanoide del modelo Unitree G1, equipado con software basado en inteligencia artificial, fue configurado con una la personalidad de un “influencer” y se comporta como tal.

En marzo de 2026, Warchocki se presentó en el Sejm, la cámara baja del Parlamento polaco. Invitado por políticos de la Confederación, el robot despertó un gran interés y no sólo respondió preguntas, sino que las formuló él mismo, comentando la realidad política del país.

El robot "influencer" de Varsovia. Video: X @edwardwarchocki

Lejos de la política, Edward también apareció en el programa “Bailando con las estrellas” (“Dancing with the Stars”), donde se sentó entre los invitados como una estrella de internet y hasta bailó con el director del programa, Edward Miszczak.

Tal como todo influencer, el robot también publica a diario contenidos sobre estilo de vida. Días atrás, participó en una maratón por las calles de Varsovia, mientras que en sus redes sociales también se lo puede ver paseando por las calles de la ciudad o hasta yendo a ver partidos de fútbol, siempre rodeado de humanos que le piden foto cual celebridad.