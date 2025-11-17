Rating: Telefe, líder absoluto de la televisión de aire
La señal de televisión Telefé lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 10 de noviembre y el domingo 16 de noviembre.
Telefé se impuso de apertura a cierre, entre las 12:00 y las 23:59 con un promedio de 7,82 puntos de rating.
El Trece se ubicó en el segundo puesto con 3,87.
El tercer lugar fue para América con 2,75 y le siguieron Canal 9 (1,46), TV Pública (0,30), NET TV (0,165 y Bravo (0,06).
Como ocurre desde hace varios años, el canal de las pelotas se impone ante toda su competencia, con una programación variada, duplicando y más la audiencia de su competidor directo, El Trece
Cómo mide el rating SMAD
SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.
Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.