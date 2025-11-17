Rating: Telefe, líder absoluto de la televisión de aire

Como ocurre desde hace varios años, el canal de las pelotas se impone ante toda su competencia, con una programación variada, duplicando y más la audiencia de su competidor directo, El Trece. En esta nota, los números de la última semana según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital), con una base de 998.690 casos.

Telefe. Foto: Telefe

La señal de televisión Telefé lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 10 de noviembre y el domingo 16 de noviembre.

Telefé se impuso de apertura a cierre, entre las 12:00 y las 23:59 con un promedio de 7,82 puntos de rating.

El Trece se ubicó en el segundo puesto con 3,87.

Telefe, líder absoluto del rating. Foto: SMAD

El tercer lugar fue para América con 2,75 y le siguieron Canal 9 (1,46), TV Pública (0,30), NET TV (0,165 y Bravo (0,06).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.