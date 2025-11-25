Escándalo con el Puma Rodríguez tras ser expulsado de un vuelo: el video

El cantante estaba a bordo de un vuelo que cubría la ruta Ecuador-Miami, pero debió bajarse tras una fuerte discusión con la tripulación. El video en la nota.

Puma Rodríguez. Foto: Reuters.

En las últimas horas se viralizó un video del Puma Rodríguez protagonizando un escándalo con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami. El ida y vuelta terminó con su expulsión de la aeronave.

Según trascendió, la discusión empezó cuando el cantante intentaba grabar la situación con su celular, visiblemente molesto. En el video, el Puma intenta explicar su enojo antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo.

Bajaron al Puma Rodríguez de un avión. Video: redes sociales.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…,” se escucha decir al Puma antes de que el capitán le ordenara desembarcar.

La versión del cantante fue que tuvo un “encontronazo” con una persona de la tripulación que no lo trató “bien”, y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido “grosero” con el personal.

El “Puma” Rodríguez finalmente agarró su carry on y descendió del vuelo, mientras sus seguidores lamentaban el trato recibido por el artista internacional.

Sin embargo, según el exrepresentante del artista en diálogo con Al rojo vivo, la discusión no habría sido con la tripulación, sino con otro pasajero que se habría quejado porque el Puma colocó de forma incorrecta su equipaje de mano, donde presuntamente transportaba medicamentos esenciales.

El Puma Rodríguez.

Por el momento, American Airlines no emitió un comunicado explicando qué motivo la decisión de retirarlo del vuelo.

Cabe destacar que el recital de El Puma en el Quórum Paseo San Francisco de Quito fue el último de su gira mundial “Gracias Tour”, que comenzó en marzo en España y que finalizó con presentaciones en Uruguay, Chile, Estados Unidos, México, República Dominicana, Perú y un recordado show junto a Los Palmeras el 22 de septiembre en Argentina.