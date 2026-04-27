Jack Grealish Foto: REUTERS

Jack Grealish vuelve a ser protagonista fuera de la cancha y no por razones futbolísticas. En las últimas horas, imágenes captadas en un bar de Manchester encendieron una nueva polémica alrededor del mediocampista inglés, quien se recupera de una lesión en el pie que lo mantiene fuera de competencia y con un futuro deportivo cada vez más bajo observación.

Las fotografías, difundidas por la prensa británica y replicadas por medios internacionales, muestran a Grealish profundamente dormido en una mesa de un bar al aire libre, rodeado de vasos y botellas, mientras se encontraba acompañado por amigos. El episodio ocurrió el sábado por la tarde en un rooftop del centro de la ciudad y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando fuertes debates sobre su conducta fuera del campo de juego.

Un contexto delicado: lesión, recuperación y presión mediática

El momento en que se produjo el incidente no pasa inadvertido. Grealish atraviesa una etapa clave de su carrera, ya que se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sido operado por una fractura por estrés en el pie, sufrida en enero. Esa lesión lo obligó a pasar por el quirófano y lo dejó fuera del tramo final de la temporada 2025/26.

grealish se recupera de una grave lesión Foto: X @polymarketsport

Actualmente, el futbolista se encuentra cedido en el Everton por el Manchester City y trabaja con la expectativa de llegar en condiciones al arranque de la próxima campaña. De hecho, semanas atrás había compartido en sus redes sociales imágenes de su rehabilitación, con mensajes enfocados en el esfuerzo físico y la mentalidad de regreso. Sin embargo, la aparición de estas fotos contradice la narrativa de concentración plena en su recuperación, al menos desde la óptica pública.

Qué dicen los testigos y cómo se conocieron las imágenes

Según versiones recogidas por medios británicos, Grealish llegó al bar cerca de las 16:30 y permaneció allí poco más de una hora antes de quedarse dormido en su asiento. Testigos indicaron que sus amigos intentaron despertarlo sin éxito, lo que alimentó hipótesis sobre un exceso de alcohol durante la tarde.

Escándalo por cómo encontraron a Grealish en un bar Foto: X @polymarketsport

El material fue publicado inicialmente por el tabloide The Sun y luego reproducido por portales deportivos de todo el mundo. En cuestión de minutos, el episodio se convirtió en tendencia en redes, donde fanáticos y críticos volvieron a cuestionar el historial extradeportivo del jugador.

Un pasado que vuelve a escena

Para muchos seguidores del fútbol inglés, esta situación no resulta completamente sorpresiva. A lo largo de su carrera, Grealish fue señalado en reiteradas ocasiones por su intensa vida social. Desde celebraciones desmedidas tras títulos con el Manchester City hasta episodios polémicos fuera del ámbito profesional, su imagen pública ha estado marcada por una mezcla de talento futbolístico y comportamientos controvertidos.

Especialmente recordadas fueron las celebraciones posteriores a la conquista del histórico triplete con el City en 2023, cuando el mediocampista se convirtió en uno de los rostros más visibles de los festejos. Para parte de la prensa inglesa, estos antecedentes hacen que cualquier nuevo episodio sea analizado con lupa.

Silencio oficial y foco en el futuro

Hasta el momento, ni el Everton ni el entorno del jugador emitieron comunicados oficiales sobre lo sucedido. Tampoco hubo reacciones públicas por parte del Manchester City, club dueño de su pase, que sigue de cerca la evolución médica del futbolista.

En el plano deportivo, el futuro de Grealish aparece cargado de interrogantes. Su continuidad en el Everton no está asegurada y su lugar en la selección inglesa, con el Mundial cada vez más cerca, depende en gran medida de su recuperación física y de su capacidad para dejar atrás este tipo de polémicas.