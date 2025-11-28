Preocupación por la salud de Rocío Marengo en su octavo mes de embarazo: por qué la internaron de urgencia

La artista se encuentra hospitalizada en el Sanatorio Otamendi, donde se encuentra acompañada por su pareja, Eduardo Fort. La explicación detrás de su internación.

Rocío Marengo. Foto: Instagram @marengorocio

Rocío Marengo causó preocupación mientras atraviesa la semana 33 de su embarazo tras ser internada de urgencia, por lo que pasará las próximas 48 horas en observación.

La periodista Paula Varela se comunicó con Marengo al aire en Intrusos y entre las dos llevaron tranquilidad al piso en medio de la angustia por la salud del bebé.

“Me habló para llevar tranquilidad. (Los médicos) Vieron cositas que les preocuparon, está en el Otamendi. Todo está yendo bien por ahora”, explicó la panelista.

Rocío Marengo. Foto: Instagram @marengorocio

Además, Marengo comentó que está de 33 semanas de gestación, y según detalló, el bebé ya pesa 2,450 kilos, un dato que aporta calma en medio de un cuadro que obligó a los médicos a internarla.

La conductora e influencer se encuentra acompañada por su pareja, Eduardo Fort, aunque contó sobre su inquietud: “Me dijo que se asusta por ser madre primeriza, pero que está tranquila”, comentó Paula al aire.

Qué dijo Rocío Marengo sobre su internación

En medio del revuelo y la preocupación por la noticia, Marengo utilizó sus redes sociales para comunicar su estado de salud.

“Queremos contarles que estamos re bien. Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se me adelante el parto”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto desde la internación.

Rocío Marengo. Foto: Instagram @marengorocio

“Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila. Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”, cerró.

Cabe recordar que esta no es la primera situación de este índole que atraviesa Marengo durante su embarazo. Hace un mes, debió hacer reposo absoluto, lo cual le generó temor.

“Me asusté porque me dieron un pequeño reposo por un hematoma. Listo. Entonces, bueno, a cada rato le pregunto a Bebito: ‘Bebito, dame una señal, decime que estás bien’. Pa pa, patea”, contó en su momento.