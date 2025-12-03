Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

El bebé nació de 34 semanas en el Sanatorio Otamendi, donde la actriz estuvo internada varios días. Según fuentes cercanas a la familia, tanto la madre como el menor están en buen estado de salud.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. Foto: Instagram

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort, nació este miércoles de 34 semanas en el Sanatorio Otamendi.

La noticia fue confirmada por “Pochi” de Gossipeame, quien informo que el bebé y su mamá “están bien”, pero permanecerán unos días más en el Sanatorio.

“Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort. Por suerte están los dos bien. ¡Felicitaciones a toda la familia!“, escribió la panelista de Puro Show en sus redes sociales.

Sus días previos al nacimiento

Hace casi una semana, Marengo fue internada en el Sanatorio Otamendi para evitar complicaciones con su embarazo.

Rocío Marengo. Foto: Instagram @marengorocio

Durante su internación, la actriz compartió su estadía en el nosocomio, imágenes de su panza y se vio acompañada por el padre del niño.

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan más de diez años en pareja y, con la llegada de Isidro, amplían su hermosa familia.