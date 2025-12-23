De qué murió Vince Zampella, el creador del videojuego Call Of Duty: el impactante video del accidente

En las últimas horas, se dio a conocer el fallecimiento de Vince Zampella, creador del famoso videojuego Call Of Duty.

Vince Zampella, creador de "Call of Duty". Foto: EFE - captura video EFE.

Vince Zampella, desarrollador de videojuegos y director de la exitosa franquicia “Call of Duty”, murió a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California. El cocreador de uno de los videojuegos más conocidos del mundo perdió la vida el pasado domingo 21 de diciembre en un tramo montañoso de una autopista en el valle de San Gabriel, en el este de Los Ángeles.

La Ferrari en el que viajaba se salió de control, chocó contra una barrera de cemento y salió despedido, según informó la Patrulla de Carreteras de California.

Vince Zampella murió a los 55 años en un accidente de auto. Video: EFE.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”, informó un representante de Electronic Arts al medio TMZ.

La historia de Vince Zampella

La influencia de Vince Zampella en la industria de los videojuegos “fue profunda y trascendental”, ya que “ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores de todo el mundo”, agregó el representante.

Vince Zampella, creador de "Call of Duty".

El artista es considerado una figura clave en la industria de los videojuegos, ya que cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros “Call of Duty”, convertidos en una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.