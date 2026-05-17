Serena Andreatta, la joven que murió en un accidente en Australia. Foto: Instagram/@sereandreatta

Oriunda de Rosario y de 26 años, ese es el perfil de Serena Andreatta, quien había convertido los viajes en un proyecto de su vida. Logró recorrer gran cantidad de países en el mundo, con la intención de vivir experiencias alrededor del planeta, al tiempo que compartía en sus redes sociales los paisajes que iba descubriendo. Murió trágicamente en un accidente el pasado jueves por la noche en un choque en Australia, cuando el micro en el que viajaba volcó en una ruta del estado de Queensland.

Serena estaba junto a su amiga Valentina Accardi en Australia. Hacía pocas semanas que ambas habían llegado al país. Según sus allegados, Serena estaba viviendo “el viaje de sus sueños”.

Serena Andreatta, la joven que murió en un accidente en Australia. Foto: Instagram/@sereandreatta

¿Quién era Serena Andreatta, la joven que murió trágicamente en Australia?

Tenía doble ciudadanía, argentina e italiana, y desde muy chica buscó construir su vida en torno a los viajes. Entre 2018 y 2020 estudió Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario.

Ya en plena pandemia de COVID-19, en mayo de 2020 decidió instalarse en Italia. Trabajó como camarera y recepcionista en hoteles, al tiempo que comenzaba a desarrollar un emprendimiento propio para asesorar a argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

Ya transcurridos los años, los viajes se volvieron parte de su vida y, durante los últimos tiempos, recorrió diferentes países de Europa, América y Asia. En 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en Koh Tao, una isla conocida por atraer mochileros y aficionados al buceo.

Las reflexiones de Serena en las redes sociales sobre sus experiencias

Ya instalada en Asia, Serena compartió reflexiones personales sobre el impacto de todas esas experiencias en su vida: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y, por ende, las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad… crecimiento puro”, se puede leer en una de sus publicaciones de Instagram.

Australia se erigía, entonces, como su nueva aventura. Había llegado al país el 17 de abril y, tras pasar unos días en Sídney, empezó a recorrer otros destinos turísticos junto a Valentina.

El trágico final de Serena

Pero el destino dio un vuelco trágico el jueves por la noche cuando el colectivo de la empresa FlixBus en donde viajaba volcó sobre la Bruce Highway, una de las rutas más importantes y transitadas de Queensland. El servicio realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach y transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros.

Según los primeros reportes, el micro perdió el control cerca de la localidad de Gumlu, a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Algunas versiones preliminares señalan que el vehículo podría haber impactado previamente contra otro automóvil antes de volcar.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la violencia del accidente y a la cantidad de pasajeros atrapados entre los restos del vehículo.

Serena llegó a ser rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después producto de las graves heridas que tenía.

Serena Andreatta, la joven que murió en un accidente en Australia. Foto: Instagram/@sereandreatta

Su amiga Valentina Accardi sobrevivió y permanece internada bajo observación en el Hospital Universitario de Townsville. Otras dos personas también sufrieron heridas graves y debieron ser trasladadas en helicóptero a distintos centros médicos.

El accidente abrió además interrogantes sobre la seguridad vial en esa ruta y sobre el historial de la empresa FlixBus. Según medios australianos, el siniestro ocurrió cerca del mismo lugar donde en 2024 otro micro protagonizó un choque fatal.

Aunque la empresa aseguró que el exceso de velocidad no fue determinante y que el conductor dio negativo en controles de alcohol y drogas, la Policía todavía investiga las causas exactas del vuelco. La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico quedó a cargo del caso y analiza si el micro circulaba a máxima velocidad al momento del accidente.