Misterio detrás de la muerte del fundador de la marca Mango. Foto: NA/REUTERS

El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras pagar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza que lo investiga por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic, en diciembre de 2024.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en apenas minutos y luego de que se le notifique la decisión de la jueza instructora, el acusado depositó, por transferencia bancaria, la millonaria suma.

Poco después, salió de los juzgados sin pronunciar palabra y acompañado de su abogado, Cristóbal Martell, quien ve “inconsistente” y “dolorosa” la “conjetura” del homicidio, ya que “estigmatiza a un hombre inocente”: “Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, agregó su letrado.

Misterio detrás de la muerte del fundador de la marca Mango. Video: EFE

Cómo fue la muerte del fundador de la marca Mango

Isak Andic falleció en diciembre de 2024 tras caerse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en una excursión con su hijo. Inicialmente, la muerte se archivó como un accidente, pero los Mossos d’Esquadra (policía catalana) y el juzgado reabrieron la causa y pusieron bajo la lupa a Jonathan Andic, ya que sus primeras declaraciones presentaron contradicciones y la policía encontró indicios que descartaron una caída accidental fortuita.

Las investigaciones analizaron el teléfono móvil del hijo y posibles motivos de disputa familiar y económica. Actualmente, la gestión de la marca Mango sigue en manos de Toni Ruiz, quien ejerce como Presidente y Consejero Delegado, y la herencia empresarial de Andic fue repartida entre sus tres hijos, quienes recibieron partes iguales de Punta Na Holding, la sociedad que controla la mayor parte de las acciones de la compañía.

Cabe señalar que Mango es un gigante textil con más de 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados en todo el mundo, una superficie de venta cercana a los 900.000 metros cuadrados y unos ingresos en 2025 de 3.767 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.

Así fue el arresto de Jonathan Andic

Jonathan Andic había sido detenido esta mañana en su domicilio y fue trasladado a dependencias policiales por los Mossos d’Esquadra, ante quienes se había negado a declarar.

Posteriormente, fue conducido ante la jueza que lleva el caso para declarar como investigado por el homicidio de su padre, en una comparecencia en la que se limitó a responder únicamente a las preguntas de su abogado.

El hijo del fundador del gigante textil Mango, Jonathan Andic, salió este martes en libertad provisional tras pagar la fianza de un millón de euros. Foto: REUTERS

Luego, se celebró una vista de medidas cautelares en la que la fiscal de la sección de jurado de Barcelona pidió a la instructora el ingreso en prisión de Andic, eludible bajo una fianza de un millón de euros. Se le impuso además el retiro del pasaporte, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

Qué dijo la familia del fundador de Mango

La familia del fundador de Mango defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él. En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.

El comunicado insiste en que “no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas”, tras casi año y medio de investigaciones sobre la muerte de Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 tras caerse en una ruta de montaña en Collbató (Barcelona) en una excursión con su hijo.