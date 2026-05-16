Hallaron muerta a “Timmy”, la ballena jorobada que había sido rescatada tras quedar varada durante semanas. Foto: EFE.

La ballena jorobada conocida como “Timmy”, que había protagonizado un amplio operativo de rescate en Alemania semanas atrás, apareció muerta en la costa danesa de Anholt, según confirmó este sábado la Agencia Danesa de Protección Ambiental.

El cetáceo había permanecido casi dos meses varado en distintos puntos de la costa alemana del mar Báltico y su caso generó una enorme repercusión mediática en Europa. Aunque el cuerpo había sido encontrado el jueves, recién ahora las autoridades pudieron inspeccionarlo debido a las condiciones climáticas.

Cómo confirmaron que se trataba de “Timmy”

De acuerdo con la información oficial, los especialistas hallaron en el cuerpo un transmisor que permitió identificar al animal y confirmar que era la misma ballena rescatada semanas atrás en Alemania.

La noticia también fue confirmada por Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo-Antepomerania, quien lamentó el desenlace del caso.

Hallaron muerta a “Timmy”, la ballena jorobada que había sido rescatada tras quedar varada durante semanas. Foto: EFE.

“Muchas personas habían sentido gran compasión por el destino del animal y tenían la esperanza de que pudiera volver a quedar en libertad. Yo también compartía esa esperanza”, expresó el funcionario en declaraciones difundidas por medios alemanes.

El rescate de la ballena había generado una fuerte repercusión

“Timmy” había quedado varada por primera vez a comienzos de marzo y, desde entonces, fue vista en reiteradas ocasiones cerca de la costa alemana. Su situación despertó una fuerte movilización social y mediática, mientras expertos advertían que el animal estaba herido, desorientado y con pocas probabilidades de sobrevivir.

A pesar de las advertencias de científicos y especialistas marinos, la presión pública derivó en la autorización de un rescate privado para intentar devolverla a aguas profundas.

Un operativo millonario y muchas dudas tras la liberación

Luego de varios contratiempos y discusiones entre autoridades y organizadores, la ballena fue finalmente trasladada en una barcaza y liberada el pasado 2 de mayo en el mar del Norte, a unos 70 kilómetros al norte de Skagen, en Dinamarca. El operativo fue financiado por empresarios alemanes y tuvo un costo superior a 1,5 millones de euros.

Hallaron muerta a “Timmy”, la ballena jorobada que había sido rescatada tras quedar varada durante semanas. Foto: EFE.

Sin embargo, tras la liberación comenzaron las dudas. La iniciativa privada encargada del monitoreo nunca difundió información sobre la ubicación ni el estado de salud del cetáceo, algo que había prometido hacer. Con el correr de los días, crecieron las sospechas de que la ballena no había logrado sobrevivir después de regresar al mar abierto.