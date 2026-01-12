Leonardo DiCaprio en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

“One Battle After Another” se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro 2026 con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno “Adolescencia” conquistó con su historia y logró también cuatro premios.

La lista completa de ganadores:

CINE

Mejor película dramática

Frankenstein

Hamnet

Fue solo un accidente

El agente secreto - Ganadora

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película musical o comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supremo

La única opción

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra - Ganadora

Jessie Buckley en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

Mejor película animada

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle - Ganadora

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

Avatar: Fuego y cenizas

F1

KPop Demon Hunters

Misión Imposible: La sentencia final

Pecadores - Ganadora

La hora de la desaparición

Wicked: Por siempre

Zootopia 2

Mejor película no hablada en inglés

Fue solo un accidente (Francia)

La única opción (Corea del Sur)

El agente secreto (Brasil) - Ganadora

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

The Voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor actriz en drama

Jessie Buckley (Hamnet) - Ganadora

Jennifer Lawrence (Matate, amor)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Julia Roberts (Cacería de brujas)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Paul Thomas Anderson en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

Mejor actor en drama

Joel Edgerton (Sueños de trenes)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (La Máquina: The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Wagner Moura (El agente secreto) - Ganador

Jeremy Allen White (Springsteen: música de ninguna parte)

Mejor actriz en musical o comedia

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) - Ganadora

Cynthia Erivo (Wicked: Por siempre)

Kate Hudson (Sung Song Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor actor en musical o comedia

Timothée Chalamet (Marty Supremo) - Ganador

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (La única opción)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor actriz de reparto en drama

Emily Blunt (La Máquina: The Smashing Machine)

Elle Fanning (Valor sentimental)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra) - Ganadora

Lisa Love and Laura Love en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

Mejor actor de reparto en drama

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental) - Ganador

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) - Ganador

Ryan Coogler (Pecadores)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Fue solo un accidente)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor guion

Una batalla tras otra - Ganadora

Marty Supremo

Pecadores

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Hamnet

Mejor canción original

“Dream as One”, Avatar: Fuego y cenizas

“Golden”, KPop Demon Hunters - Ganadora

“I Lied To You”, Pecadores

“No Place Like Home”, Wicked: Por siempre

“The Girl in the Bubble”, Wicked: Por siempre

“Train Dreams”, Sueños de trenes

Miley Cyrus en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

The Diplomat

The Pitt - Ganadora

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie musical o comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio - Ganadora

Mejor miniserie o película para TV

Adolescence - Ganadora

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Mejor actuación femenina en serie dramática

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (MobLand)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus) - Ganadora

Mejor actuación masculina en serie dramática

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt) - Ganador

Leonardo DiCaprio en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

Mejor actuación femenina en serie musical o comedia

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Merlina)

Jean Smart (Hacks) - Ganadora

Mejor actuación masculina en serie musical o comedia

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio) - Ganador

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor actuación femenina en miniserie o película para TV

Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying for Sex) - Ganadora

Robin Wright (The Girlfriend)

Mejor actuación masculina en miniserie o película para TV

Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence) - Ganador

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Mejor actuación femenina de reparto

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescence) - Ganadora

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Paul Mescal en los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Foto: REUTERS

Mejor actuación masculina de reparto

Owen Cooper (Adolescence) - Ganador

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)

Mejor actuación en comedia stand-up

Bill Maher (Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (The Second Best Night of Your Life)

Kevin Hart (Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Night Thoughts)

Ricky Gervais (Mortality) - Ganador

Sarah Silverman (Postmortem)

Mejor podcast