Hamnet, con Jessie Buckley y Paul Mescal, dirigida por Chloé Zhao. Foto: Focus Features.

Hay películas que sorprenden, atraen, gustan. Por su contenido visual, por lo que cuentan, por la lejanía o cercanía que tienen con el espectador. Es el caso de “Hamnet”, el largometraje dirigido por Chloé Zhao que se estrena el jueves 5 de febrero en los cines del país. Viene precedido por el Globo de Oro que ganó y ocho nominaciones al Oscar. También es importante saber que está producida por Steven Spielberg y Sam Mendes. Con todos estos avales empieza a sentirse como algo que hay que ver. Y sí, hay que verla, porque es hermosa.

El guión está basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell, quien adaptó el libro junto a la directora. ¿De qué se trata? Cuenta cómo, en la Inglaterra rural del siglo XVI, William Shakespeare conoce a su esposa Agnes, cómo nacieron sus hijos mientras él empezaba a hacerse un nombre en el teatro de Londres, cómo la peste se llevó a uno de ellos, cómo la madre lidia con esa pérdida y cómo el autor elabora el duelo a través de la escritura de Hamlet. Es una historia de amor y de familia en un tiempo muy particular de la humanidad.

Hay que destacar que esta historia de Hamnet Shakespeare está basada en hechos reales, aunque la novela y el guión ficcionalizan gran parte de la trama. Hamnet, hijo gemelo de William, murió en en Stratford-upon-Avon a los 11 años (en 1596), como fue documentado en los registros parroquiales. El resto es pura poesía.

Con chances de llevarse el Oscar

La película está presentada como un relato visualmente muy atractivo, en el que los detalles de época están bien identificados y cuidados, tanto pequeños como grandes, y con una resolución en el final que cierra todo con un gran moño. A esto se suma un elenco británico que pareciera que atraviesa las situaciones como si realmente las hubiera vivido.

Paul Mescal es un Shakespeare joven, obsesionado por la escritura y que trata de hacerse un lugar en el teatro para proveer a su familia y demostrarle al padre que estaba equivocado sobre su futuro.

Pero el personaje principal es Agnes, cuya madre murió joven y fue criada por otra familia junto a su hermano. Con cualidades casi esotéricas para la época, está presentada como una sanadora, alguien que sabe aprovechar las cualidades de las plantas. Muy intuitiva y con reacciones viscerales, Jessie Buckley explota tanto la inocencia de los primeros años como la desolación de la pérdida del hijo para brindar una imagen conmovedora de esta mujer y madre que, con la ayuda del marido, logra elaborar el duelo.

A su alrededor hay algunas caras conocidas en papeles centrales como Emily Watson y Joe Alwyn, aunque son los tres chicos que componen a los hijos los que completan el encanto de esta historia. Especialmente Jacobi Jupe, que logra conmover con su interpretación de Hamnet.

En un año en el que las películas nominadas al Oscar tienen una temática muy variada, “Hamnet” aparece como una de las favoritas de quienes ya la vieron. Los premios más importantes del cine se entregarán el 15 de marzo en Los Angeles.