Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. Fotos: Instagram.

Sabrina Rojas volvió a estar en el centro de la polémica tras las nuevas críticas hacia Griselda Siciliani por la postura que tomó la actriz frente a las infidelidades de Luciano Castro y su “discurso de sororidad”.

En las últimas horas, la modelo lanzó durísimas declaraciones que pusieron en tela de juicio la moral de Siciliani y recordaron viejos conflictos de sus vínculos pasados.

En Bondi, el streaming de Ángel de Brito, la top model volvió a referirse al tema y recordó el trato mediático que recibió cuando ella era pareja de Castro: “Luciano metió los cuernos y es ‘pobre, ay, tal vez’. A mí cuando me metieron los cuernos era ‘cornuda, ¿qué opinás que sos cornuda?’. Me hicieron mierda”.

Sabrina Rojas fulminó a Griselda Siciliani. Video: Bondi.

La modelo no dudó en cuestionar la actitud de Moria Casán, quien buscó “cuidar” la imagen de la pareja de Castro y Siciliani en su ciclo matutino, ya que mantienen una relación de amistad, pero defenestró a Lali Espósito y Pedro Rosemblat tras su reciente compromiso.

“Y para mí, tal vez, no tener principios es meterte todo el tiempo con tipos casados”, sentenció Rojas. Aunque reconoció que el hombre es el verdadero culpable, no le sacó culpa a Siciliani: “Te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez y repetís la misma... es porque las mujeres te chupan un huevo”.

“Hay una cosa de no sororidad... que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero después hacés esto”, concluyó, recordando el pasado “de amante” de la actriz.

“Perdí al amor de mi vida”: Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani tras el “guapa-gate”

El escándalo del verano involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y el “guapa-gate” que dio que hablar a toda la prensa del espectáculo.

Tras rumores, confirmaciones y nuevos presuntos casos de infidelidad, las especulaciones sobre una separación crecen minuto a minuto.

Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas. Fotos: Instagram

Ante esto, el actor habló con Pia Shaw y fue contundente: “Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”, contó la periodista desde Mar del Plata en A la Barbarossa.

“Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil”, aseguró. Y agregó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.