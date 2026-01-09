Luciano Castro rompió el silencio tras la polémica de los audios de su infidelidad en España:

Luciano Castro, actor. Foto: NA.

Luego de que se filtraran los audios que le envió a una mujer durante su estadía en España, Luciano Castro rompió el silencio y se mostró avergonzado por la situación.

El actor habló con Intrusos y reconoció su error: “Es patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas”.

Luciano Castro sobre el audio de su infidelidad en España. Video: NA - Gentileza Intrusos.

“Está claro que hay cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar, es patético y absurdo cuando le tuve que contar a Griselda... Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y destruirlo”, reconoció.

“Uno cree que es gracioso y es un estúpido. Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”, agregó Castro, que remarcó que su tonada española fue “para ver si podés caerle en gracia a una pendeja”.

El audio de Luciano Castro. Video X @porquetendencia

Luego sorprendió al recordar la foto de sus partes íntimas que se viralizó hace unos años cuando se la envió a una mujer que no era su pareja: “Hay que superar la foto de la verg... Ese patetismo yo lo sentí, tampoco tirar la pelota afuera”.

Sobre su vínculo con Griselda Siciliani remarcó: “Con Griselda hablo claramente, habla otra liga y juega otra liga. Yo la conozco mucho, nuestra relación está basada en otras cosas. Esto destruye la confianza en la pareja, el crédito. Esto no resbala, esto jode”.