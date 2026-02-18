Luciano Castro, actor.

Antes de su internación, que generó todo tipo de especulaciones, Luciano Castro mantuvo una conversación privada con la periodista Paula Varela y le contó la verdadera razón detrás de su decisión.

Según relató la panelista en el programa Intrusos, el actor estaba consciente de su situación y decidió priorizar su bienestar: “Yo cuando me lo encontré, me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, contó Varela.

Luciano Castro. Foto: Redes sociales

Lejos de tratarse de una decisión impulsiva, Luciano Castro decidió internarse con un objetivo muy importante: recuperarse y estar en óptimas condiciones para sus próximos trabajos actorales, además de sanar por el bienestar de sus hijos.

“Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, agregó, haciendo referencia a Carla Peterson.

Luego, la panelista dijo que el actor fue contundente: “‘Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”.

“Después me enteré de que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”, agregó la periodista.

Luciano Castro habló desde su internación

Tras su polémica separación de Griselda Siciliani, el actor Luciano Castro se internó por voluntad propia en un centro de sanación con el fin de “desintoxicarse” y alejarse del escándalo mediático por la filtración de sus múltiples infidelidades.

Si bien algunos medios hablan de que la internación estaría vinculada a un cuadro anímico, la información que brindó la Agencia Noticias Argentinas es que el diagnóstico que motivó la urgencia del tratamiento estaría vinculado a una “adicción al sexo”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Fotos: Instagram.

Esta mañana, Moria Casán hizo eco de la palabra oficial del actor, con la autorización oficial de él: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”. La conductora de La mañana con Moria contó que pudo dialogar con el actor en los momentos que le permiten estar con el celular.

“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, reveló la One. Según explicó, el actor no se encuentra solo en el retiro: “Luciano está con otro actor y bailarín, Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Él me dijo que haga visible su voz”

Además, dejó saber que fue una decisión de él internarse, motivado por el intento de recuperar el vínculo con su expareja: “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”.