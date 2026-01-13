Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando eran pareja. Foto: redes sociales.

Luego del escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Sabrina Rojas rompió el silencio y se metió de lleno en el tema. La modelo, además de opinar sobre la situación que atraviesa la pareja, también hizo una confesión inesperada en diálogo con Ángel de Brito.

El conductor le preguntó a la modelo sobre los rumores de infidelidad que circularon durante su relación con Castro y respondió: “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”.

Sabrina Rojas habló sobre la infidelidad de Luciano Castro. Video: Bondi Live.

Luego, De Brito le preguntó: “¿Qué te inventaron a vos?”. “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”, respondió Rojas en el programa Bondi Live.

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le volvió a preguntar De Brito. Y Sabrina Rojas no dudó en responder con sinceridad: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.

“Está enojadísima”: Luciano Castro rompió el silencio tras serle infiel a Griselda Siciliani

Luciano Castro rompió el silencio tras el escándalo del verano y habló con Puro Show (eltrece), el programa que dio a conocer la primicia sobre los audios que se filtraron en los que el actor intentaba seducir a una joven danesa mientras se encontraba en España.

En una entrevista realizada en la playa, el galán se mostró visiblemente angustiado y afectado por la situación, especialmente por el impacto que tuvo en su relación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro habló sobre su infidelidad. Video: NA.

Durante la charla con el cronista del ciclo, Luciano Castro no esquivó el tema y expuso con crudeza su estado emocional. “La llamo por teléfono y me dice ‘hola guapa’. Está enojadísima”, contó, dejando en claro que la relación atraviesa un momento delicado. Lejos de minimizar lo ocurrido, el actor reconoció su responsabilidad y se mostró casi quebrado por las consecuencias de sus actos.

“Bastardee algo. Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea”, expresó, visiblemente afectado. Además, admitió sentir vergüenza por el lugar en el que quedó expuesto públicamente: “Me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Me da vergüenza encontrarme en este lugar. Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar”.

Castro también explicó por qué decidió hablar públicamente, algo poco habitual en él en medio de crisis personales. “Sería muy fácil dar clases de moral, pero no lo elijo. Tengo mucha angustia. Lo mejor es el silencio, pero es bastardear más lo que hice”, reflexionó, en un fuerte ejercicio de autocrítica.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Por último, aclaró que lo sucedido no formaba parte de ningún acuerdo dentro de la pareja y descartó por completo la idea de un vínculo abierto. “Eso no es así, claramente. Ella está enojadísima conmigo, no de reto, sino de ‘cómo podés ser tan bol… de exponerme así y no cuidarme’”, cerró. Aun intentando refugiarse en el surf, confesó que no logra despejar la cabeza: “No paro de pensar en Griselda todo el tiempo”.