El descargo de Andrea Rincón.

En las últimas horas se viralizaron declaraciones de Andrea Rincón que generaron polémica. La actriz habló sobre los nuevos artistas musicales y los acusó de “hacer ritos satánicos” en sus shows.

En diálogo con Pía Shaw, Rincón comenzó cuestionando las letras y luego habló sobre los ritmos que utilizan los cantantes más reconocidos de la actualidad.

“Están comprando almas con la música. Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes”, remarcó en la entrevista para La Nación. Luego de ser repreguntada por el tema, añadió: “Obviamente. Están comprando almas. Vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchás cómo cantan. ¿Para vos cantan bien? Las letras que tienen, la apología que hacen a que lo más importante es el dinero o el sexo. O sea, lo que le entra a los pibes", remarcó.

El descargo de Andrea Rincón. Video: X/RealTimeRating

Por otro lado, dejó en claro que no le importa que la traten de “loca”. “Claramente está todo a plena vista”, expresó. “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Claramente está totalmente poseído", remarcó.

Acto seguido, cuestionó la puesta en escena de Milo J en el escenario: “Entró con un cuchillo y empezó a acuchillar. No creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no?”.

Parte del show de Milo J. Foto: Instagram/Kaloian.Santos

Luego de hablar sobre el tema, aseguró que sus palabras podrían volverle en contra. “Yo diciendo estas cosas y claramente debo estar llena de alfileres en todos los altares. No tengo dudas”, expresó.

“Tengo que caminar derecha porque en la primera puerta que abrí entra todo. La única opción que tengo es caminar derecha. El último año estudié Apocalipsis y, si vos lees, estamos en los últimos tiempos, pero no son los tiempos que piensa la gente, que es el fin de un ciclo y arranca otro, y arranca otro mejor. Por eso están haciendo todo lo que están haciendo, porque les queda poco tiempo”, reflexionó Andrea Rincón.