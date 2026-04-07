Daddy Yankee. Foto: Captura

La Academia Latina de la Grabación anunció que Daddy Yankee, uno de los artistas más reconocidos de la música latina, será distinguido como Persona del Año 2026.

El artista, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios. Su trayectoria representa un ejemplo de superación personal, resiliencia y creatividad.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, agregó.

Daddy Yankee. Foto: Instagram.

Por su parte, Daddy Yankee reaccionó al reconocimiento y expresó: “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”, añadió.

La exitosa carrera artística de Daddy Yankee

Desde sus inicios humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja —marcada por la violencia, la censura y la exclusión— con un lenguaje musical propio. En un contexto en el que el reguetón era estigmatizado por la sociedad, él no solo defendió el arte, sino que también contribuyó decisivamente a su legitimación cultural.

El punto de inflexión histórico llegó en 2004 con Barrio fino, un álbum que redefinió la música latina en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums. Con el fenómeno global de “Gasolina”, Daddy Yankee internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones. Se convirtió en el primer artista intérprete de reguetón en realizar una gira internacional, visitando más de 29 países y llevando la música urbana a escenarios de todo el mundo. Entre sus éxitos internacionales se destacan “Limbo”, “Con calma” y “Dura”, que alcanzaron el número uno en múltiples países.

Su impacto en las listas musicales es histórico y sostenido. “Despacito”, escrita en colaboración con Erika Ender y Luis Fonsi, marcó un antes y un después en la industria musical: 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, 56 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs y más de 8.900 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más grandes de todos los tiempos.

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música profesional, señalando que Legendaddy sería el último álbum de su carrera, y, posteriormente, “La Última Vuelta World Tour” se consolidó como una de las giras latinas más lucrativas de la historia. En su etapa más reciente, Daddy Yankee ha desarrollado una nueva fase creativa orientada a la música con propósito, integrando reflexión espiritual, valores éticos y transformación personal. Su álbum más reciente, Lamento en baile, incluye el tema “Sonríele”, que alcanzó el número uno en Billboard Latin Airplay.

El impacto social de Daddy Yankee es igualmente contundente. Es un agente de cambio en Puerto Rico, ofreciendo programas sociales y educativos importantes a través de su fundación, y demostrando un compromiso real y consistente con las comunidades más vulnerables. En años recientes, su inversión estratégica en el deporte —desde los Cangrejeros de Santurce hasta la NBA Basketball School en Puerto Rico— confirma una visión de legado orientada al desarrollo de futuras generaciones de atletas.

Daddy Yankee en su lujosa mansión de Luquillo en Puerto Rico, Foto: EFE

De qué se trata el premio de La Academia Latina de la Grabación

La Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como por sus esfuerzos humanitarios.

Por su parte, Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles 11 de noviembre, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy. El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.