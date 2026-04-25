Dick Haymes Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la era dorada de las grandes voces románticas del siglo XX, cuando la radio y los discos eran capaces de crear mitos globales, Frank Sinatra no reinó solo. Hubo un cantante que durante años disputó ese trono con una popularidad arrolladora, contratos millonarios y un magnetismo que enamoró a Hollywood. Su nombre fue Dick Haymes, y aunque muchas veces se lo recuerda como una estrella estadounidense, su historia comienza en la Argentina.

Nacido en Buenos Aires en 1918, Haymes fue parte de esa generación de artistas que crecieron entre dos mundos: el Río de la Plata y los grandes escenarios internacionales. Su padre, un prestigioso director coral de origen británico radicado en el país, y su madre, proveniente de una familia con profundas raíces en la historia argentina, marcaron un origen que combinó cultura, disciplina musical y una identidad que nunca terminó de desprenderse del todo de Sudamérica.

Un linaje ligado a la independencia argentina

Uno de los aspectos menos conocidos de la historia de Dick Haymes es su vínculo familiar con Mariano Necochea, uno de los grandes próceres de la independencia argentina. General del Ejército de los Andes y figura clave en las campañas libertadoras junto a José de San Martín, Necochea fue un protagonista central del proceso emancipador sudamericano.

Haymes descendía de ese linaje histórico por vía materna, una herencia que lo conectaba directamente con las gestas fundacionales del país. Aunque el cantante desarrolló toda su vida profesional en Estados Unidos y rara vez hizo referencia pública a ese origen, la información forma parte de registros familiares y biografías que describen a su familia como profundamente ligada a la historia argentina del siglo XIX.

Mariano Necochea

Ese dato resignifica su figura: Dick Haymes no fue solo un crooner de voz poderosa y presencia cinematográfica, sino también el heredero de una tradición patriótica argentina, nacido en Buenos Aires y formado entre dos mundos. Mientras su antepasado había cabalgado por los campos de batalla de la independencia, Haymes conquistaría escenarios, estudios de grabación y plateas de cine en el corazón de Hollywood.

El gran duelo con Sinatra

Durante los años 40, Dick Haymes fue el principal competidor directo de Frank Sinatra. Mientras Sinatra construía la imagen del cantante sensible, urbano y sofisticado, Haymes ofrecía una presencia vocal más amplia, de registros altos impactantes, capaz de llenar teatros sin micrófono.

Las comparaciones eran inevitables. Las ventas de discos, las presentaciones radiales y los contratos cinematográficos los enfrentaron en una competencia silenciosa, donde el público tomaba partido. Por momentos, Haymes llegó a superar en popularidad a Sinatra, algo que hoy pocos recuerdan, eclipsado por el fenómeno posterior de “La Voz”.

Así sonaba Dick

Hollywood, fama y un amor legendario

El punto más alto del estrellato de Dick Haymes no llegó solo por la música. Su vida personal lo convirtió en protagonista de las revistas del corazón cuando se casó con Rita Hayworth, uno de los íconos absolutos de Hollywood.

Dick Haymes estuvo casado dos años con la estrella de Hollywood Foto: Wikipedia

La unión entre ambos fue tan intensa como turbulenta. Ella, símbolo de sensualidad y glamour; él, estrella en pleno ascenso, con una voz que encajaba perfecto en el cine musical. El matrimonio acaparó titulares, pero también estuvo marcado por conflictos, presiones mediáticas y problemas personales que terminaron afectando la carrera de Haymes.

El precio de la fama y un final discreto

A diferencia de Sinatra, cuya figura supo reinventarse una y otra vez, Dick Haymes sufrió el peso de decisiones erráticas, problemas financieros y un carácter que no siempre jugó a su favor en la industria. Su popularidad fue decayendo con el cambio de época y la llegada de nuevos estilos musicales.

Dick Haymes Foto: Wikipedia

Sin embargo, su legado permanece intacto para los historiadores de la música popular. Grabaciones, películas y registros en vivo siguen demostrando que no fue una estrella menor, sino un artista central de su tiempo, capaz de discutirle el liderazgo cultural al propio Sinatra.

Un argentino en la historia grande del espectáculo

Hoy, la figura de Dick Haymes vuelve a despertar interés no solo por su rivalidad artística, sino por su origen y su lugar en la historia cultural del siglo XX. Un argentino de nacimiento, heredero de una tradición histórica profunda, que conquistó escenarios internacionales y vivió una vida digna de película.

Su historia es también la de una Argentina exportadora de talento, incluso antes de que ese concepto estuviera de moda. Y demuestra que, en el mundo del espectáculo, los grandes mitos no siempre nacen donde uno imagina.