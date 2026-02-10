"Solo fanáticos", una película de Leo Damario con China Kruger, Nacha Guevara, Emilia Attias y gran elenco Foto: Prensa

Si bien unos pocos afortunados ya pudieron verla, la nueva película de Leo Damario “Solo fanáticos”, genera cada vez más expectativa. El filme se adentra en el mundo de la plataforma “Only fans” de venta de contenido XXX y cuenta con la actuación de Nacha Guevara, China Kruger, Emilia Attias y Benjamín Vicuña, entre otras estrellas.

El 19 de marzo la obra estrenará en 40 salas de cine de toda la Argentina. Mientras, la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) realizó una proyección privada a sala llena que reunió a figuras del cine, la música y las redes sociales.

La película está inspirada en la obsesión digital en torno a OnlyFans y se sumerge en el universo de la llamada “página azul”. Además forma parte de la shortlist de los festivales de San Sebastián y Málaga y marca el regreso de Nacha Guevara a la pantalla grande.

El elenco es protagonizado por Antonella “China” Krueger, Benjamín Vicuña, Emilia Attías, Rafael Spregelburd y Martín Slipak, mientras que Donato De Santis debuta como actor.

