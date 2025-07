Opens in new window

Se casó uno de los actores de Outlander, pero su esposa de la ficción no fue a la boda

Richard Rankin tuvo su boda de ensueño en una mansión de Escocia con Sam Heughan y Caitriona Balfe como invitados. Pero Sophie Skelton no estuvo presente. Quién es la flamante señora Rankin.

Outlander, temporada 5 Foto: Disney+

La noticia apareció primero en las redes sociales de los invitados célebres, pues todo se manejó de manera muy secreta: Richard Rankin, el actor que interpreta a Roger MacKenzie en Outlander, se casó con la australiana Sammie Russell, y muchos de sus compañeros de trabajo se acercaron Hopetoun House, en las afueras de Edimburgo, para compartir con él este momento tan especial

Caitriona Blafe y Sam Heughan encabezaron la delegación de celebridades que acompañó a la pareja en este momento tan especial. La fiesta se hizo en una espectacular residencia señorial, que además ha servido como escenario habitual de rodaje de la serie.

Los actores de Outlander Foto: Redes sociales

También estuvieron a Lauren Lyle (Marsali MacKimmie Fraser), John Bell (el joven Ian), Joey Phillips (Denzell Hunter), Izzy Meikle-Small (Rachel Hunter), Caitlin O’Ryan (Lizzie Wemyss) y Paul Gorman (Josiah y Kezzie Beardsley). Incluso el actor escocés Jamie Roy, uno de los protagonistas de la precuela de Outlander, Blood of my Blood (que se estrenará el 8 de agosto), fue parte de la comitiva. Sorprendentemente la que faltó fue Sophie Skelton, quien encarna a Brianna Fraser, la esposa de Roger...

Fiesta y reencuentros Foto: Redes sociales

Los novios

La joven Sammie Russell es la directora y fundadora de Dream With Me, una marca de ropa de dormir de lujo. Vive en Melbourne, Australia, por lo que mantenía una relación a distancia con Richard. Si bien ambos prefieren mantener en secreto a la pareja y él rara vez comparte fotos juntos en Instagram, finalmente tuvo una presentación en sociedad cuando asistieron a un evento de alfombra roja en marzo de 2023, al que le siguió la presencia de ambos tomados de la mano en la presentación oficial de la séptima temporada de Outlander.

La novia Foto: Redes sociales

El principal problema que se les planteaba era el de residencia: ella vive y trabaja en Melbourne, Australia, mientras que Richard está permanentemente en Escocia, donde rodó Outlander y en los último años el policial Rebus. Tenían una relación a distancia pero el amor pudo más y por eso acaban de casarse.

El actor de 42 años se llama Harris en la vida real, pero se cambió al nombre artístico de Rankin, adoptando el apellido de soltera de su madre, para distinguirse del actor irlandés Richard Harris.

La mansión elegida para dar el sí

Hopetoun es un lugar de excepcional belleza natural, que alberga la mansión señorial más elegante de Escocia. Situada en las afueras de Edimburgo, tienen un impresionante espacio exclusivo para eventos privados y bodas, incluyendo cenas de gala grandes y un salón de baile. Todos los elementos necesarios para mantener vivas las tradiciones matrimoniales escocesas.

Un casamiento en un castillo Foto: Redes sociales

También abren para visitas guiadas en esta época del año, desde Semana Santa hasta finales de septiembre, para mostrar el lugar con reserva previa. Ahora adquirirá más interés por haberse rodado allí la historia creada por Diana Gabaldon, tienen una visita temática especial, tanto como ser el sitio de la boda Rankin-Russell.

En la serie fue la residencia del duque de Sandringham durante las tres primeras temporadas y, en la cuarta también sirvió como hogar de la familia Dunsany.

Con un parque impresionante que se aprovechó muy bien en la ceremonia diurna de este casamiento, las instalaciones sirvieron para que la fiesta se prolongara durante todo el día y, al caer la noche, los recién casados osaran besándose delante de unos impresionantes fuegos artificiales que prepararon en el lugar.

La pareja se casó en Escocia Foto: Redes sociales

La ausencia de Sophie

Si bien gran parte del elenco de Outlander se reunió el pasado jueves 10 de julio para ser emocionado testigo de la boda de Richard Rankin en Escocia, hubo una notoria ausencia: la de Sophie Skelton, quien encarna a Brianna Fraser, su esposa en la ficción. ¿No fue invitada? ¿No quiso asistir? ¿Terminó mal la relación entre ambos actores?

Roger y Brianna Foto: Disney+

Según The Daily Record, Skelton no estuvo presente porque se encuentra en los Estados Unidos rodando la secuela de “I Can Only Imagine” junto a Dennis Quaid y Milo Ventimiglia, más precisamente en Nashville.

Pero en las mismas fechas del casamiento de Rankin, la actriz compartió en su Instagram fotos tomadas en el verano de Nueva York. Habiendo terminado de rodarse Outlander, sólo queda pensar que la distancia entre la joven intérprete y sus ex compañeros de trabajo no se justifica por encontrarse al otro lado del Atlántico.