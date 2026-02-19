Fiesta del Cine: las cinco mejores películas para ver en la pantalla grande por tan solo $4.000
La semana de la celebración cinéfila ofrece una amplia gama de clásicos, estrenos y reestrenos en todas las salas del país. Conocé los títulos más destacados para asistir con tu familia o tu pareja y aprovechar de grandes descuentos.
Este jueves 19 de febrero arrancó la Fiesta del Cine 2026, el evento anual que durante una semana, busca reconectar al público con la experiencia de la pantalla grande a precios accesibles.
En complejos de todo el país se pueden conseguir entradas a $4.000 para ver clásicos, estrenos y reestrenos. A continuación, te dejamos cinco películas destacadas para aprovechar esta celebración cinéfila.
Las mejores películas para ver en la Fiesta del Cine 2026
La historia del sonido (2025)
Otro de los estrenos presenta a Paul Mescal y Josh O’Connor como protagonistas de un drama ambientado en la Primera Guerra Mundial.
La trama sigue a dos jóvenes que deciden registrar las voces y la música de sus compatriotas estadounidenses, mientras se desarrolla entre ellos una historia de amor atravesada por el contexto bélico.
Líbralos del mal (2025)
Después de generar debate entre el público con Longlegs, el director Oz Perkins vuelve con una propuesta que mezcla femicidios, terror sobrenatural, viajes en el tiempo y una inquietante casa en medio del bosque.
La historia sigue a una pareja que, durante un viaje romántico a una cabaña aislada, se enfrenta a una presencia siniestra que los obliga a desenterrar el oscuro pasado del lugar.
Lo que el viento se llevó (1939)
La programación también incluye clásicos inolvidables. Uno de ellos, ícono de la Edad de Oro de Hollywood, está ambientado durante la Guerra Civil estadounidense y retrata un romance intenso en medio de acontecimientos históricos que marcaron el rumbo del país.
Parque Lezama (2026)
El film narra la improbable amistad entre un histórico militante comunista y un hombre fiel al lema “no te metás”, quienes, entre charlas en un banco de plaza y conflictos familiares, encarnan el choque permanente entre el cambio y la resistencia a él.
The Moment (2026)
Por último, en cines seleccionados, también se proyecta la esperada película protagonizada por Charli XCX, un relato semibiográfico que explora el ascenso de una estrella pop y las presiones de la industria mientras se prepara para su primera gira por estadios.
La Fiesta del Cine: la lista completa de los cines adheridos
- Atlas cines
- Auditorium Sociedad Italiana
- Cinemacenter
- Cinemark Hoyts
- Cinema Adrogue
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- Cinema La Plata
- Cinépolis
- Cine Barrio Alegre
- Cine Belgrano Rafaela
- Cine Metropol
- Cines Ocean Las Toninas
- Cine Opera
- Cine París
- Cine Río Gallegos
- Cine Star
- Cine Teatro Antonio Lafalla
- Cine Teatro Pila
- Cinerama
- Cines de la Costa
- Cines Multiplex
- CPM Cinemas
- Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
- Eter Cine
- E-Max Cines
- Flix Cinema
- Holiday Cines & Teatros
- Las Tipas Boulevard
- Las Tipas Posadas
- Las Tipas Rafaela
- Las Tipas San Francisco
- Las Tipas San Jorge
- Nuevo Cine Rex
- Paseo Aldrey Cines
- Play Cinema
- Recite
- Showcase
- Sudcinemas Bell Ville
- Sudcinemas Villa María
- Sunstar Cinemas
- Tu Cine