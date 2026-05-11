Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
lunes, 11 de mayo de 2026, 16:29
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Food Fest.
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Con entrada libre y gratuita, llega una verdadera fiesta para el paladar: un evento imperdible para fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food. También habrá propuestas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal, vinos y opciones dulces como patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

Se trata de la Food Fest, un evento que se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en La Rural. La entrada será libre y gratuita.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá degustar en la Food Fest

Durante ambas jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa.

Entre las propuestas gastronómicas habrá:

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  • Paellas
  • Pizzas napolitanas
  • Crepes
  • Tacos
  • Ceviches
  • Arepas
  • Shawarmas
  • Hummus
  • Kebabs
  • Ribs
  • Hamburguesas
  • Choripanes

Además, el festival contará con cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Food fest 2026: puestos que formarán parte

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

  • Ligre: focaccias
  • Todo Brasas: carnes y sándwiches ahumados
  • Savage: tacos, burritos y quesadillas
  • Shami: shawarma
  • Austin Smoke House: ahumados
  • Tres Fuegos: asador
  • La Casona de Belgrano: osobuco y guisos
  • Jordanas: carnes al spiedo
  • Cordero Fans: burgers de cordero
  • Fierro Dogs: salchichas alemanas
  • Shappa: choris y carnes
  • Camarão Market: frutos de mar
  • Mandu: cocina coreana
  • Mautino: milanesas
  • Oggi Pasta: pastas
  • Sapore Squisito: chipá gourmet
  • El Hornero: empanadas y locro
  • La Leñita: empanadas tucumanas
  • No es Soberbia: pastrón y ahumados
  • Yellow: hamburguesas
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar
  • Aloha: papas y nuggets
  • Sabros: crispy chicken
  • Uria Raclette: raclette y sándwiches
  • Cremolatti: helados
  • Monter Cookies: cookies
  • Two Churros: churros y waffles
  • Isla Negra: postres
  • B2B: café de especialidad
  • Racine: café y pastelería
  • Yemas del Uruguay: alfajores y dulce de leche
  • Blest: cerveza artesanal
  • Saravi Gin: gin
  • Sidra Txapela: sidra
  • Taproom: tragos tirados
  • Taproom Drinks: vermú y cocktails
  • Valle del Indio: vinos
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest

  • Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
  • Horario: 12 a 20 horas
  • Entrada: libre y gratuita
  • Precio de los platos:
  • Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.

Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.