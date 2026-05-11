Llega la Food Fest con entrada libre y gratuita:

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Con entrada libre y gratuita, llega una verdadera fiesta para el paladar: un evento imperdible para fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food. También habrá propuestas de cocina internacional, coctelería, cerveza artesanal, vinos y opciones dulces como patisserie, helados, crepes, churros y chocolates.

Se trata de la Food Fest, un evento que se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en La Rural. La entrada será libre y gratuita.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá degustar en la Food Fest

Durante ambas jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa.

Entre las propuestas gastronómicas habrá:

Paellas

Pizzas napolitanas

Crepes

Tacos

Ceviches

Arepas

Shawarmas

Hummus

Kebabs

Ribs

Hamburguesas

Choripanes

Además, el festival contará con cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Food fest 2026: puestos que formarán parte

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

Ligre : focaccias

Todo Brasas : carnes y sándwiches ahumados

Savage : tacos, burritos y quesadillas

Shami: shawarma

Austin Smoke House : ahumados

Tres Fuegos : asador

La Casona de Belgrano : osobuco y guisos

Jordanas : carnes al spiedo

Cordero Fans : burgers de cordero

Fierro Dogs : salchichas alemanas

Shappa : choris y carnes

Camarão Market : frutos de mar

Mandu : cocina coreana

Mautino : milanesas

Oggi Pasta : pastas

Sapore Squisito : chipá gourmet

El Hornero: empanadas y locro

La Leñita: empanadas tucumanas

No es Soberbia : pastrón y ahumados

Yellow: hamburguesas

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Aloha : papas y nuggets

Sabros : crispy chicken

Uria Raclette : raclette y sándwiches

Cremolatti : helados

Monter Cookies : cookies

Two Churros : churros y waffles

Isla Negra: postres

B2B : café de especialidad

Racine : café y pastelería

Yemas del Uruguay : alfajores y dulce de leche

Blest : cerveza artesanal

Saravi Gin : gin

Sidra Txapela : sidra

Taproom : tragos tirados

Taproom Drinks : vermú y cocktails

Valle del Indio: vinos

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest

Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)

Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo

Horario: 12 a 20 horas

Entrada: libre y gratuita

Precio de los platos:

Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.

Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.