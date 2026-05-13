Un sándwich de miga de 3 metros de largo y otras actividades imperdibles:

Cómo será la Fiesta Provincial de la Harina en Buenos Aires. Foto: Freepik.

La localidad de Alberti ya se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más convocantes y tradicionales: la 6° Fiesta Provincial de la Harina. Aunque originalmente estaba prevista para el 10 de mayo, la celebración debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas y finalmente se realizará el próximo domingo 17 de mayo en el predio de la Estación del Ferrocarril.

Con la conducción de Laura Alfaro y Eduardo Rosa, la jornada contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia. Habrá shows de música en vivo, desfile criollo, patio gastronómico, paseo de emprendedores y distintas propuestas culturales que buscarán destacar la identidad productiva y las tradiciones de la región.

La fiesta se convirtió en los últimos años en uno de los eventos más importantes de la zona, convocando a vecinos y turistas que llegan desde distintos puntos de la provincia para disfrutar de una jornada marcada por la gastronomía, la música y las costumbres bonaerenses.

Buscan batir un récord con el sánguche de miga más grande del mundo Foto: Diario Bonaerense

Dónde y cuándo: la Fiesta Provincial de la Harina se realizará en Alberti

El evento tendrá lugar el domingo 17 de mayo en el predio de la Estación del Ferrocarril de Alberti. La entrada será libre y gratuita y durante toda la jornada habrá actividades recreativas, puestos gastronómicos y shows en vivo.

Además del desfile criollo y la participación de emprendedores locales, el público podrá recorrer distintos espacios vinculados a la producción regional y disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades.

El sándwich de miga gigante: el plato estrella que superará los 3 metros de largo

Uno de los grandes atractivos de esta edición será nuevamente la elaboración del sándwich de miga más grande del mundo, una tradición que año tras año sorprende a los asistentes.

Según adelantaron los organizadores, este 2026 el sándwich superará los 3 metros de largo y será preparado en vivo durante la jornada. La propuesta se transformó en el símbolo gastronómico de la fiesta y en uno de los momentos más esperados por el público que se acerca a disfrutar del evento.

Reprogramaron la Fiesta Provincial de la Harina Foto: redes sociales.

Cronograma completo: hora por hora, todo lo que podés disfrutar en el evento

11:00 horas: apertura oficial, que incluirá la presentación de Jorge Moreno y un grupo de danza.

14:30 horas: se presentará el Ballet Martin Fierro y el Show de Deja Vu.

15:30 horas: show de “Walter Vallejos y sus changos santiagueños”

16:10 horas: presentación del ballet Municipal.

16:30 horas: elaboración del sándwich de miga gigante.

17:30 horas: show de Natalia Lamas.

18:15 horas: presentación de “Sincopa”

19:00 horas: cierre a cargo de “Tropicalismo Fantasía”

Localidad de Alberti. Foto: Facebook / Alberti Turismo.

Cómo llegar a la Fiesta Provincial de la Harina desde CABA

En auto:

Para ir desde Buenos Aires hasta Alberti en auto, la forma más directa es por Acceso Oeste y luego la Ruta Nacional 5:

Tomá la Autopista 25 de Mayo.

Empalmá con la Autopista Perito Moreno.

Seguí por Acceso Oeste.

Continuá por la Ruta Nacional 5 hasta Alberti.

También podés ir en micro desde Retiro o Liniers.