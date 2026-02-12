Fiesta del Cine: cuándo comienza y la lista de los cines adheridos de todo el país
Durante ciertas fechas, el público podrá comprar entradas a un valor promocional para formatos 2D, 3D, XD y Confort. Además, también habrá descuentos especiales en formatos premium como 4D, D-BOX y salas Premium.
Los cines de la Argentina se preparan para recibir nuevamente a miles de espectadores con una nueva edición de La Fiesta del Cine, una iniciativa que permitirá disfrutar de los estrenos y películas en cartelera a precios muy accesibles.
La propuesta estará vigente desde el jueves 19 hasta el miércoles 26 de febrero, e incluirá funciones en una enorme cantidad de salas de todo el país. Durante esos días, el público podrá comprar entradas a un valor promocional para formatos 2D, 3D, XD y Confort.
Además, también habrá descuentos especiales en formatos premium como 4D, D-BOX y salas Premium, y se sumarán promociones propias de cada cadena, como IMAX o XD, según el complejo.
Con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Fiesta del Cine promete ser uno de los grandes eventos del verano para volver a disfrutar del cine en pantalla grande.
La Fiesta del Cine: la lista completa de los cines adheridos
- Atlas cines
- Auditorium Sociedad Italiana
- Cinemacenter
- Cinemark Hoyts
- Cinema Adrogue
- Cinema Concept
- Cinema Devoto
- Cinema La Plata
- Cinépolis
- Cine Barrio Alegre
- Cine Belgrano Rafaela
- Cine Metropol
- Cines Ocean Las Toninas
- Cine Opera
- Cine París
- Cine Río Gallegos
- Cine Star
- Cine Teatro Antonio Lafalla
- Cine Teatro Pila
- Cinerama
- Cines de la Costa
- Cines Multiplex
- CPM Cinemas
- Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
- Eter Cine
- E-Max Cines
- Flix Cinema
- Holiday Cines & Teatros
- Las Tipas Boulevard
- Las Tipas Posadas
- Las Tipas Rafaela
- Las Tipas San Francisco
- Las Tipas San Jorge
- Nuevo Cine Rex
- Paseo Aldrey Cines
- Play Cinema
- Recite
- Showcase
- Sudcinemas Bell Ville
- Sudcinemas Villa María
- Sunstar Cinemas
- Tu Cine