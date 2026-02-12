La Fiesta del Cine ofrecerá grandes descuentos y promociones. Foto: Freepik

Los cines de la Argentina se preparan para recibir nuevamente a miles de espectadores con una nueva edición de La Fiesta del Cine, una iniciativa que permitirá disfrutar de los estrenos y películas en cartelera a precios muy accesibles.

La propuesta estará vigente desde el jueves 19 hasta el miércoles 26 de febrero, e incluirá funciones en una enorme cantidad de salas de todo el país. Durante esos días, el público podrá comprar entradas a un valor promocional para formatos 2D, 3D, XD y Confort.

La Fiesta del Cine estará vigente desde el jueves 19 hasta el miércoles 26 de febrero. Foto: Instagram @cinesmultiplex

Además, también habrá descuentos especiales en formatos premium como 4D, D-BOX y salas Premium, y se sumarán promociones propias de cada cadena, como IMAX o XD, según el complejo.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Fiesta del Cine promete ser uno de los grandes eventos del verano para volver a disfrutar del cine en pantalla grande.

La Fiesta del Cine: la lista completa de los cines adheridos

La Fiesta del Cine promete ser uno de los grandes eventos del verano. Foto: Unsplash.