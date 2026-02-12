Canal 26
Por Canal 26
jueves, 12 de febrero de 2026, 24:01
La Fiesta del Cine ofrecerá grandes descuentos y promociones.
La Fiesta del Cine ofrecerá grandes descuentos y promociones. Foto: Freepik

Los cines de la Argentina se preparan para recibir nuevamente a miles de espectadores con una nueva edición de La Fiesta del Cine, una iniciativa que permitirá disfrutar de los estrenos y películas en cartelera a precios muy accesibles.

La propuesta estará vigente desde el jueves 19 hasta el miércoles 26 de febrero, e incluirá funciones en una enorme cantidad de salas de todo el país. Durante esos días, el público podrá comprar entradas a un valor promocional para formatos 2D, 3D, XD y Confort.

La Fiesta del Cine estará vigente desde el jueves 19 hasta el miércoles 26 de febrero. Foto: Instagram @cinesmultiplex

Además, también habrá descuentos especiales en formatos premium como 4D, D-BOX y salas Premium, y se sumarán promociones propias de cada cadena, como IMAX o XD, según el complejo.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Fiesta del Cine promete ser uno de los grandes eventos del verano para volver a disfrutar del cine en pantalla grande.

La Fiesta del Cine: la lista completa de los cines adheridos

La Fiesta del Cine promete ser uno de los grandes eventos del verano. Foto: Unsplash.
  • Atlas cines
  • Auditorium Sociedad Italiana
  • Cinemacenter
  • Cinemark Hoyts
  • Cinema Adrogue
  • Cinema Concept
  • Cinema Devoto
  • Cinema La Plata
  • Cinépolis
  • Cine Barrio Alegre
  • Cine Belgrano Rafaela
  • Cine Metropol
  • Cines Ocean Las Toninas
  • Cine Opera
  • Cine París
  • Cine Río Gallegos
  • Cine Star
  • Cine Teatro Antonio Lafalla
  • Cine Teatro Pila
  • Cinerama
  • Cines de la Costa
  • Cines Multiplex
  • CPM Cinemas
  • Espacio Cultural Saenz Peña Chacho
  • Eter Cine
  • E-Max Cines
  • Flix Cinema
  • Holiday Cines & Teatros
  • Las Tipas Boulevard
  • Las Tipas Posadas
  • Las Tipas Rafaela
  • Las Tipas San Francisco
  • Las Tipas San Jorge
  • Nuevo Cine Rex
  • Paseo Aldrey Cines
  • Play Cinema
  • Recite
  • Showcase
  • Sudcinemas Bell Ville
  • Sudcinemas Villa María
  • Sunstar Cinemas
  • Tu Cine