Películas Foto: Foto generada con IA

Del 19 al 25 de febrero, llega nuevamente uno de los eventos más esperados por los amantes del cine en Argentina: la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca llenar las salas con precios promocionales y una cartelera repleta de clásicos, reestrenos y estrenos recientes. Las entradas tendrán un valor de $4.000 para funciones 2D y 3D, una oportunidad ideal para volver a disfrutar la experiencia de la pantalla grande sin afectar el bolsillo.

¿Qué incluye la promoción?

Además del precio promocional en funciones tradicionales, cada complejo ofrecerá beneficios especiales en formatos premium, como 4D, IMAX o salas con butacas mejoradas, además de promociones en combos de pochoclos y golosinas. Esta propuesta apunta a revitalizar la asistencia a las salas, que en los últimos años compiten directamente con el auge del streaming.

Cine. Foto: Unsplash.

Películas destacadas: clásicos, estrenos y grandes éxitos

La cartelera de esta edición combina nostalgia, producciones recientes y estrenos programados para la misma semana. Entre los clásicos que regresan a la pantalla grande se encuentran:

Casablanca

Lo que el viento se llevó

Notting Hill

Antes del amanecer y Antes del atardecer

A ellos se suman éxitos contemporáneos que vuelven a proyectarse por tiempo limitado, como:

Barbie

Lilo y Stitch

F1

El Conjuro 4

Homo Argentum

Además, la Fiesta del Cine coincide con estrenos del 19 de febrero, entre ellos:

Líbralos del mal

¿Está funcionando esto?

También permanecerán en cartel títulos que siguen en exhibición y que el público podrá aprovechar a precio promocional, como:

Zootopia 2

Hamnet

Avatar

Silent Hill

El día del fin del mundo

The Moment

Ayuda!

Esta diversidad busca garantizar que familias, jóvenes, cinéfilos y nostálgicos encuentren opciones para todos los gustos.

Cine; películas; pochoclos. Foto: Freepik

¿Qué salas participan?

La adhesión para esta edición es amplia y federal. Entre las cadenas principales que se suman se encuentran:

Cinemark Hoyts

Cinépolis

Atlas Cines

Sunstar

Cinema La Plata

Multiplex

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

A esto se agregan numerosos cines regionales e independientes, garantizando acceso en ciudades grandes, medias y pequeñas del país.

El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial del evento.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas podrán adquirirse en boletería y también de manera online a través de las plataformas de cada cadena, lo que permite evitar filas y asegurar lugar en los horarios más buscados.

Una semana para volver a vivir el cine

La Fiesta del Cine se consolidó como una de las semanas más exitosas para la industria local. Con precios accesibles, títulos para todas las edades y salas de todo el país participando, esta edición 2026 promete convocar a miles de espectadores que buscan reencontrarse con la magia del cine en pantalla grande.

Si querés aprovechar la experiencia, agendá las fechas, elegí tus títulos favoritos y preparate para una semana de cine a precio irresistible.