Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Este fin de semana llega la Food Fest a La Rural, la tan esperada feria gastronómica con entrada gratis y dedicada a todos los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food.

Durante el sábado 16 y domingo 17, el predio se transformará en un enorme paseo gastronómico con propuestas para todos los gustos. Habrá puestos de cocina internacional, hamburguesas, carnes ahumadas, opciones al disco, pizzas, tapeos y una amplia variedad de platos elaborados al fuego. Además, los asistentes podrán disfrutar de coctelería de autor, cerveza artesanal y distintas etiquetas de vinos.

El festival también contará con un espacio dedicado a los más golosos, con alternativas dulces como patisserie, helados artesanales, crepes, churros y chocolates. A esto se sumarán shows en vivo, música, DJs y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos al aire libre.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Food Fest 2026: puestos que formarán parte de la feria gastronómica

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

Ligre : focaccias

Todo Brasas : carnes y sándwiches ahumados

Savage : tacos, burritos y quesadillas

Shami: shawarma

Austin Smoke House : ahumados

Tres Fuegos : asador

La Casona de Belgrano : osobuco y guisos

Jordanas : carnes al spiedo

Cordero Fans : burgers de cordero

Fierro Dogs : salchichas alemanas

Shappa : choris y carnes

Camarão Market: frutos de mar

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Mandu : cocina coreana

Mautino : milanesas

Oggi Pasta : pastas

Sapore Squisito : chipá gourmet

El Hornero: empanadas y locro

La Leñita: empanadas tucumanas

No es Soberbia : pastrón y ahumados

Yellow : hamburguesas

Aloha : papas y nuggets

Sabros : crispy chicken

Uria Raclette : raclette y sándwiches

Cremolatti : helados

Monter Cookies : cookies

Two Churros : churros y waffles

Isla Negra: postres

B2B : café de especialidad

Racine : café y pastelería

Yemas del Uruguay : alfajores y dulce de leche

Blest : cerveza artesanal

Saravi Gin : gin

Sidra Txapela : sidra

Taproom : tragos tirados

Taproom Drinks : vermú y cocktails

Valle del Indio: vinos

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá degustar en la Food Fest

Durante ambas jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. Entre las propuestas gastronómicas habrá:

Paellas

Pizzas napolitanas

Crepes

Tacos

Ceviches

Arepas

Shawarmas

Hummus

Kebabs

Ribs

Hamburguesas

Choripanes

Además, el festival contará con cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest

Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)

Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo

Horario: 12 a 20 horas

Entrada: libre y gratuita

Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.

Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.