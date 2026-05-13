Habrá sándwiches, empanadas y milanesas: qué puestos estarán en la Food Fest este fin de semana con entrada gratis
Durante las dos jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países y ofrecerán una amplia variedad de propuestas gastronómicas para disfrutar al almuerzo, la merienda o la cena, sin necesidad de hacer reserva previa.
Este fin de semana llega la Food Fest a La Rural, la tan esperada feria gastronómica con entrada gratis y dedicada a todos los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food.
Durante el sábado 16 y domingo 17, el predio se transformará en un enorme paseo gastronómico con propuestas para todos los gustos. Habrá puestos de cocina internacional, hamburguesas, carnes ahumadas, opciones al disco, pizzas, tapeos y una amplia variedad de platos elaborados al fuego. Además, los asistentes podrán disfrutar de coctelería de autor, cerveza artesanal y distintas etiquetas de vinos.
El festival también contará con un espacio dedicado a los más golosos, con alternativas dulces como patisserie, helados artesanales, crepes, churros y chocolates. A esto se sumarán shows en vivo, música, DJs y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos al aire libre.
Food Fest 2026: puestos que formarán parte de la feria gastronómica
El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:
- Ligre: focaccias
- Todo Brasas: carnes y sándwiches ahumados
- Savage: tacos, burritos y quesadillas
- Shami: shawarma
- Austin Smoke House: ahumados
- Tres Fuegos: asador
- La Casona de Belgrano: osobuco y guisos
- Jordanas: carnes al spiedo
- Cordero Fans: burgers de cordero
- Fierro Dogs: salchichas alemanas
- Shappa: choris y carnes
- Camarão Market: frutos de mar
- Mandu: cocina coreana
- Mautino: milanesas
- Oggi Pasta: pastas
- Sapore Squisito: chipá gourmet
- El Hornero: empanadas y locro
- La Leñita: empanadas tucumanas
- No es Soberbia: pastrón y ahumados
- Yellow: hamburguesas
- Aloha: papas y nuggets
- Sabros: crispy chicken
- Uria Raclette: raclette y sándwiches
- Cremolatti: helados
- Monter Cookies: cookies
- Two Churros: churros y waffles
- Isla Negra: postres
- B2B: café de especialidad
- Racine: café y pastelería
- Yemas del Uruguay: alfajores y dulce de leche
- Blest: cerveza artesanal
- Saravi Gin: gin
- Sidra Txapela: sidra
- Taproom: tragos tirados
- Taproom Drinks: vermú y cocktails
- Valle del Indio: vinos
Qué se podrá degustar en la Food Fest
Durante ambas jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. Entre las propuestas gastronómicas habrá:
- Paellas
- Pizzas napolitanas
- Crepes
- Tacos
- Ceviches
- Arepas
- Shawarmas
- Hummus
- Kebabs
- Ribs
- Hamburguesas
- Choripanes
Además, el festival contará con cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.
Información sobre la Food Fest
- Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
- Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
- Horario: 12 a 20 horas
- Entrada: libre y gratuita
- Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.
Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.