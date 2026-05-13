Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
miércoles, 13 de mayo de 2026, 16:30
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Food Fest, el evento gastronómico más esperado.
Food Fest, el evento gastronómico más esperado. Foto: Instagram @foodfestba

Este fin de semana llega la Food Fest a La Rural, la tan esperada feria gastronómica con entrada gratis y dedicada a todos los fanáticos de la carne, la cocina al fuego y el street food.

Durante el sábado 16 y domingo 17, el predio se transformará en un enorme paseo gastronómico con propuestas para todos los gustos. Habrá puestos de cocina internacional, hamburguesas, carnes ahumadas, opciones al disco, pizzas, tapeos y una amplia variedad de platos elaborados al fuego. Además, los asistentes podrán disfrutar de coctelería de autor, cerveza artesanal y distintas etiquetas de vinos.

El festival también contará con un espacio dedicado a los más golosos, con alternativas dulces como patisserie, helados artesanales, crepes, churros y chocolates. A esto se sumarán shows en vivo, música, DJs y actividades pensadas para disfrutar en familia o con amigos al aire libre.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Food Fest 2026: puestos que formarán parte de la feria gastronómica

El festival Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

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  • Ligre: focaccias
  • Todo Brasas: carnes y sándwiches ahumados
  • Savage: tacos, burritos y quesadillas
  • Shami: shawarma
  • Austin Smoke House: ahumados
  • Tres Fuegos: asador
  • La Casona de Belgrano: osobuco y guisos
  • Jordanas: carnes al spiedo
  • Cordero Fans: burgers de cordero
  • Fierro Dogs: salchichas alemanas
  • Shappa: choris y carnes
  • Camarão Market: frutos de mar
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar
  • Mandu: cocina coreana
  • Mautino: milanesas
  • Oggi Pasta: pastas
  • Sapore Squisito: chipá gourmet
  • El Hornero: empanadas y locro
  • La Leñita: empanadas tucumanas
  • No es Soberbia: pastrón y ahumados
  • Yellow: hamburguesas
  • Aloha: papas y nuggets
  • Sabros: crispy chicken
  • Uria Raclette: raclette y sándwiches
  • Cremolatti: helados
  • Monter Cookies: cookies
  • Two Churros: churros y waffles
  • Isla Negra: postres
  • B2B: café de especialidad
  • Racine: café y pastelería
  • Yemas del Uruguay: alfajores y dulce de leche
  • Blest: cerveza artesanal
  • Saravi Gin: gin
  • Sidra Txapela: sidra
  • Taproom: tragos tirados
  • Taproom Drinks: vermú y cocktails
  • Valle del Indio: vinos
Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Qué se podrá degustar en la Food Fest

Durante ambas jornadas, parrillas, planchas y hornos estarán organizados por países, con opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa. Entre las propuestas gastronómicas habrá:

  • Paellas
  • Pizzas napolitanas
  • Crepes
  • Tacos
  • Ceviches
  • Arepas
  • Shawarmas
  • Hummus
  • Kebabs
  • Ribs
  • Hamburguesas
  • Choripanes

Además, el festival contará con cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.

Food Fest. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Información sobre la Food Fest

  • Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Fechas: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
  • Horario: 12 a 20 horas
  • Entrada: libre y gratuita
  • Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.

Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.