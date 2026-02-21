Eric Dane Foto: Captura

El 19 de febrero pasado falleció el actor Eric Dane, famoso por su papel de Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su trabajo en Euphoria, tras una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica progresiva y fatal que había hecho pública menos de un año antes. Su deceso conmocionó a todo el mundo del espectáculo y una plataforma de streaming estrenó de manera póstuma la última entrevista del artista: un íntimo testimonio dirigido a sus dos hijas adolescentes, pero con una carga emocional que conmovió a todos los jóvenes que lo conocían.

La conversación forma parte de Famous Last Words, un formato especial de la plataforma que rinde homenaje a figuras destacadas de la cultura y les ofrece un espacio para compartir, por última vez, el legado que desean dejar. El ciclo debutó con la entrevista final de Jane Goodall, fallecida el 1 de octubre de 2025.

Para Dane, esta entrevista fue mucho más que una despedida. Tras ser diagnosticado con ELA, se volcó al activismo para promover la investigación y visibilizar a quienes conviven con esta condición. Sin embargo, el momento más impactante del episodio llega cuando, durante casi cinco minutos, mira directamente a cámara y se dirige a Billie y Georgia con cuatro lecciones importantes que aprendió durante este camino.

Cuáles son los 4 mantras de Eric Dane para sus hijas

Conmovido, el actor decidió hablar enteramente a cámara para narrar lo aprendido durante su lucha contra la enfermedad degenerativa, sin saber que sus palabras no irían solamente dedicadas a Billie y Georgina, sino que miles de jóvenes alrededor del mundo la tomarían como una verdadera guía. ¿Cuáles son?

“Vivan ahora”: el poder del presente

“Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté”, comienza diciendo, evocando recuerdos familiares en la playa, entre Malibú, Santa Mónica, Hawái y México. “Esos días fueron el cielo”. Dane confesó que durante años vivió atrapado en la preocupación, la culpa y los “qué hubiera pasado si…”. La enfermedad, explicó, lo obligó por supervivencia a quedarse en el ahora.

“El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienen que vivir ahora. El presente es todo lo que tienen. Atesórenlo. Aprecien cada momento”.

Enamorarse de algo que dé sentido

La segunda lección es encontrar una pasión. “Enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo”, aconsejó. Recordó que él se enamoró de la actuación cuando tenía la edad de sus hijas. Ese amor por su trabajo fue lo que lo sostuvo en sus etapas más oscuras.

“Mi trabajo no me define, pero me entusiasma”, explicó. Y las animó a encontrar aquello que las impulse a levantarse cada mañana: “Encuentren su camino. Su propósito. Su sueño. Y luego vayan por él. De verdad, vayan con todo”.

Eric Dane, actor de "Grey’s Anatomy". Foto: Redes sociales

Elegir bien a los amigos

“Encuentren a su gente y permitan que las encuentren”, dijo. Agradecido por su círculo íntimo, relató cómo sus amigos dieron un paso al frente cuando la enfermedad le impidió realizar tareas cotidianas como manejar, ir al gimnasio o simplemente salir a tomar un café. “No hacen nada especial. Simplemente están presentes. Eso es un montón. Simplemente estar”, cerró.

Luchar con dignidad hasta el final

“Luchen con cada fibra de su ser y con dignidad”, expresó. Aunque la enfermedad avanzaba sobre su cuerpo, dejó en claro que nunca pudo arrebatarle el espíritu. “Me tiran abajo y vuelvo a levantarme, y sigo regresando. Me levanto una y otra y otra vez”, dijo, comparándose con un gato de muchas vidas. A sus hijas les pidió que, cuando la vida las golpee —porque lo hará—, enfrenten los desafíos con honestidad, integridad y gracia, incluso cuando parezcan insuperables.

“Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Estas son mis últimas palabras”, cerró Eric Dane despidiéndose en público de sus hijas.