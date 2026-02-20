Eric Dane. Fuente: X @RealEricDane

Hollywood está de luto tras conocerse la muerte de Eric Dane, el actor estadounidense que participó en series destacadas como “Grey’s Anatomy” y Euphoria". El artista tenía 53 años y padecía una dolorosa enfermedad hacía tiempo.

El fallecimiento del actor se da luego de una extensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, informaron medios. Todavía no había pasado un año desde que había hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares, de acuerdo con la revista especializada People.

Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras “una valiente batalla” contra la enfermedad, según la misma fuente.

En la nota, sus allegados resaltaron que sus hijas, Billie y Georgia, fueron el motor principal de su vida durante este difícil camino, cerrando así un capítulo trágico para la industria de Hollywood en este febrero de 2026.

Durante diciembre, había anunciado su participación en una fundación. Allí, afirmó que “esta enfermedad me quita algo cada día, pero no permitiré que se lleve mi espíritu”.

La carrera de Eric Dane

El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Eric Dane, actor de "Grey’s Anatomy". Foto: Redes sociales

Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie ‘The Last Ship’, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en ‘Euphoria’, en la que interpretó a Cal Jacobs.

En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.