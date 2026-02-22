Cande Tinelli comenzó a borrar uno de los tatuajes más visibles de su rostro. Foto: Instagram @candelariatinelli

Cande Tinelli mantiene una presencia constante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde millones de seguidores siguen de cerca su vida y sus proyectos. En las últimas horas, volvió a generar repercusión al revelar una decisión muy personal: inició un tratamiento dermatológico para eliminar uno de los tatuajes más visibles de su rostro, un gesto que despertó sorpresa y todo tipo de reacciones.

La hija de Marcelo Tinelli construyó a lo largo de los años una identidad estética fuertemente ligada al mundo del tatuaje. Su primera experiencia fue a los 14, cuando se grabó una estrella en el hombro —diseño que también llevaba su padre— y, desde entonces, sumó piezas de distintos estilos y tamaños. Con ilustraciones en brazos, piernas, espalda, cuello y cara, su piel se convirtió en una de las marcas distintivas de su imagen pública.

Cande Tinelli comenzó a borrar uno de los tatuajes más visibles de su rostro. Foto: Instagram @candelariatinelli

El tatuaje que Cande Tinelli decidió eliminar

En 2019, sorprendió al incorporar en su rostro al icónico personaje Hello Kitty, tatuado sobre una de sus cejas. El diseño generó debate y rápidamente pasó a formar parte de su sello personal. Ahora, varios años después, decidió iniciar el proceso para removerlo gracias a las tecnologías láser actuales, que permiten borrar tinta de manera progresiva mediante distintas sesiones.

Cande Tinelli comenzó a borrar uno de los tatuajes más visibles de su rostro. Foto: Instagram @candelariatinelli

A través de videos publicados en sus historias, mostró parte del procedimiento y compartió un mensaje breve pero contundente sobre el cambio que está atravesando. El tratamiento requerirá varias aplicaciones hasta lograr que el dibujo desaparezca por completo.

Cande Tinelli comenzó a borrar uno de los tatuajes más visibles de su rostro.

Aunque durante mucho tiempo se mostró orgullosa de sus tatuajes —convertidos en símbolo de su estilo—, esta nueva etapa parece marcar una transformación en su imagen. Más que un simple retoque estético, la decisión refleja una evolución personal y una manera distinta de expresarse frente al público.