“Está difícil el tema”: Cande Tinelli rompió el silencio tras las amenazas que recibió su hermana Juana

El clan Tinelli se encuentra en medio de un drama familiar y una de las hijas mayores del conductor decidió hablar del tema. Qué dijo.

Cande Tinelli. Foto: Instagram.

En medio del drama familiar que envuelve a la familia Tinelli, una de las hijas del conductor, Candelaria, decidió romper el silencio en las últimas horas. La modelo se refirió al mal momento que están viviendo tras las amenazas que recibió su hermana Juanita y se mostró de acuerdo con los últimos posteos de Marcelo Tinelli.

“No hablé con ella, está difícil el tema”, dijo Cande Tinelli en diálogo con Gustavo Descalzi en A la tarde. Luego confirmó que la amenaza que recibió su hermana será ratificada: “La amenaza la recibió Juani, pero fue para todos”, expresó la modelo.

Cande Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que recibió su hermana Juanita. Video: A la tarde.

Por otro lado, Candelaria se puso del lado de su padre y apoyó el descargo que realizó en su red social X: “Fueron días movidos. Tenemos que volver a encontrarnos en el núcleo familiar y estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Esto se resuelve con amor, en familia, como siempre”.

Antes de finalizar la conversación, la influencer confirmó que siguieron con la grabación del reality familiar y que otra de las situaciones más complicadas fue despegarse de la mansión de Punta del Este: “Estoy negada a despedirme de la casa, no me puedo desprender de la casa, no tenemos ni un mal recuerdo. Hicimos una cena, una ceremonia, que la van a ver”, comentó, y adelantó que una canción de ella será la cortina del reality “Los Tinelli”.

Soledad Aquino cuestionó la denuncia de Juana Tinelli y apuntó contra Paula Robles

El escándalo que envuelve al clan Tinelli no deja de escalar. Luego de la denuncia por amenazas presentada por Juana Tinelli ante la fiscalía y la posterior suspensión del reality familiar que se encontraba en grabación, Soledad Aquino (primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Candelaria y Micaela) decidió hablar públicamente.

“Tras de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío: no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas… y rescatarlas de esto que me parece de terror.”

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

La exesposa del conductor también habló por teléfono con Intrusos, donde se desmarcó del conflicto y aseguró que no tiene relación con los aspectos económicos o familiares que rodean el caso. “Yo no tengo idea de nada, temas de plata, de acá, de allá... No me mezclo. No me importa nada”, afirmó.

En la entrevista, Aquino apuntó directamente contra Paula Robles, exbailarina y madre de los hijos menores de Tinelli, a quien responsabilizó de fomentar la exposición mediática del conflicto. “Yo creo como madre que alguien que arma tanto bardo social, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bueno”, señaló.

Marcelo Tinelli y su hija Juana. Foto: X

La empresaria también se mostró crítica respecto al accionar de Juana Tinelli, a quien calificó de “problemática” y sugirió que el conflicto responde a cuestiones familiares más profundas. “Acá la discordia es esta chiquita... Juanita es el problema. Juanita es problemática, pelea con todo el mundo. Compite con Cande. La imita, pone la cara igual que ella”, expresó.