Rocambole, el universo artístico de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota Foto: -

Rocambole en el Camino, el documental que recorre la vida, obra y pensamiento de Ricardo Cohen, tendrá su estreno el sábado 25 de abril en el Cine Gaumont. Con la dirección de Marcia Paradiso y Matías González, el film propone un viaje íntimo y revelador por el universo creativo de “Rocambole”.

Esta figura clave del arte visual del rock nacional que se encargó del universo simbólico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota recorre su historia desde su taller en La Plata junto al periodista Oscal Jalil, evitando la biografía tradicional para centrarse en el pulso vivo de su arte y las historias detrás del mito ricotero.

Rocambole Foto: Paula Alberti Prensa

De qué trata la película “Rocambole en el camino” y cuándo se estrena en cines

Rocambole en el camino revisita el universo simbólico de Los Redondos a través de la mirada del protagonista, el artista detrás de una iconografía que marcó a generaciones. Desde el arte de tapa musical de todos los discos de los Redondos, los afiches y volantes, las entradas a los shows, los avisos para diarios, las escenografías, los telones, las proyecciones, todo un despliegue de imágenes que crearon una marca visual en el rock nacional.

Rocambole en el camino no solo retrata a un creador fundamental, sino también a un pensador que eligió construir su obra en contacto directo con el público llevando el arte fuera de los circuitos tradicionales. El documental invita a descubrir el detrás de escena en un encuentro cercano con uno de los artistas más influyentes de la cultura popular argentina.

Los Redonditos de Ricota - Conferencia

El estreno es el sábado 25 de abril a las 20 en el Cine Gaumont y la segunda función es el martes 28 de abril en el mismo horario y en la misma sala.