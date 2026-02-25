Camionero rock and roll en el Buena Vibra, exclusivo para Canal 26 Foto: Diario Hoy

El dúo musical argentino Camionero conformado por Joan Manuel Pardo en guitarra y voz y Santiago Luis en batería, se presentó en su primer gran festival tratándose del Buena Vibra y conversó en exclusiva con Canal 26. El grupo adelantó su próximo disco, una nueva edición de El acoplado, ese festival pequeño y autogestivo; y contaron la particularidad que tiene su merch.

“Te da un poquito de vértigo. Pero la verdad que la pasamos súper bien, la gente respondió, cantó las canciones, agitó, hizo pogo, levantó una nube de polvo y estaba recontra lleno, así que nos sentimos súper cómodos”, dijo Pardo.

Camionero se encuentra en plenos preparativos para la puesta en marcha de un festival a realizarse el 23 de marzo titulado “Tracción a Sangre”, que era mensual el año pasado y será trimestral este año. El Complejo Art Media será sede del evento con line up de otras bandas y propuestas de todo tipo de evento cultural; under, fanzines, discos, sellos discográficos, artistas, ilustradores y charlas. “Vamos a sacar un disco nuevo también. Este año calculamos que a partir de mayo en adelante arrancaremos con una presentación y un lanzamiento”, comentaron los artistas.

La comunidad más intima versus el gran show en vivo

“El show íntimo para nosotros, íntimo en el sentido de la gente viene a ver a Camionero, es otra cosa, se siente, se transpira otra realidad. No nos negamos a esto, nos gusta, nos encanta. Nos encanta compartir también con otras bandas el espacio, pero los shows nuestros son nada, se respira otra cosa, Nos gusta un poquito más eso”, contaron cuando se les preguntó sobre sus preferencias al presentarse en vivo.

Los músicos entraron al escenario al grito de “Dale ‘Camión’”, un código interno entre sus seguidores. Mucha gente los conoció ahí mismo y otros venían preparados para los pogos con los que cuentan recital a recital. Se armaron remolinos de tierra, chicos corriendo por todo el lugar y otros que decidían escuchar de lejos más tranquilos.

Un sonido particular de rock-blues que convoca se movió fuera de su zona de confort y le fue bastante bien. “Es algo especial porque nosotros somos mucho de armar nuestros propios recitales con nuestra propia comunidad y tener una respuesta automática y entonces cuando te movés a un festival donde no sabes realmente si la gente que está del otro lado del escenario responde de la misma manera, te da un poquito de vértigo”, precisaron.

La particularidad de la banda: el merch gestionado por fans

Ante la pregunta de cómo surgió la idea del merch manejado por sus fans, Santiago respondió: “El acoplado es una entidad que se maneja por sí sola, ya tiene todos sus miembros, nueva gente que aparece cada vez que van a una ciudad. Aparece gente de la ciudad para poder desarrollar artistas locales y nosotros bancamos eso, ponemos a disposición el nombre, el concepto, la música y nada, y así se dio y camina”.

“No nos mueve la aguja económica. Entonces dijimos ‘la verdad que esto mueve más de lo que mueve más en gente y en propuesta y en espíritu que en plata’. Así que es un negocio en un punto, así se dio y fue creciendo”, agregó.

Este proyecto surgió ante el pedido de los mismos oyentes por remeras y otros productos de la banda. “¿Dónde estan?”, preguntaban. Y ellos respondieron: “Hacela vos, es más, hacela y vendela y llévate la plata. Y así empezó. Empezaron a hacer casettes, stickers, remeras, bueno y los dejamos en ese camino porque eran amigos”.