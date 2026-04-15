Peña para celebrar a un barrio porteño Foto: Foto generada con IA Canal 26

La identidad barrial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda cultural de la ciudad con una propuesta que combina historia, tradición y participación comunitaria. Con motivo de un nuevo aniversario fundacional, instituciones, organizaciones y vecinos se preparan para compartir una tarde especial cargada de música folklórica, relatos y actividades abiertas para todas las edades.

La cita será el sábado 25 de abril, entre las 16 y las 18, en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra, ubicado sobre la avenida Crisólogo Larralde 6309. Allí se desarrollará una peña folklórica pensada como un espacio de encuentro, celebración y puesta en valor de la memoria colectiva, en el marco de los 153 años del barrio de Saavedra.

La iniciativa es impulsada por el Área de Cultura de la Comuna 12, junto al museo, y forma parte de una serie de acciones destinadas a fortalecer los lazos comunitarios a través de la cultura, el arte y la historia local. La entrada es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.

Una tarde para celebrar la identidad barrial

El evento propone una agenda diversa que incluye música en vivo, presentaciones de danzas folklóricas, talleres recreativos para chicos y actividades participativas pensadas para todo público. Uno de los ejes más destacados será el llamado “anecdotario colectivo”, una propuesta que invita a los asistentes a compartir recuerdos, vivencias e historias personales vinculadas al barrio.

Esta dinámica busca rescatar pequeñas historias cotidianas que, con el paso del tiempo, terminan construyendo la identidad común del territorio. Relatos sobre antiguas calles, comercios históricos, instituciones emblemáticas o fiestas populares serán parte de un ejercicio de memoria compartida que conecta generaciones.

Desde la organización señalaron que el objetivo principal es celebrar el crecimiento del barrio de Saavedra como una construcción colectiva, reconociendo el rol que tuvieron vecinos, clubes, asociaciones civiles y espacios educativos en su desarrollo.

Barrio Saavedra Foto: Wikipedia

Instituciones que acompañan y dan vida a la jornada

La peña contará con el acompañamiento de diversas entidades locales, entre ellas la Vecinal de Saavedra, la Cruz Roja Argentina – Filial Saavedra, el Instituto Universitario CEMIC, Olivia Mosaico y el cuerpo de danza folklórica De mis pagos. Esta articulación refleja el entramado comunitario que sostiene muchas de las iniciativas culturales del barrio.

Además, el museo funcionará como marco simbólico del festejo: un espacio que resguarda la historia local y que, una vez más, abre sus puertas para que el pasado dialogue con el presente a través de expresiones culturales vivas.

Museo Saavedra Foto: Saavedra Online

Un aniversario con raíces profundas

Cada 27 de abril se conmemora el Día de Saavedra y Núñez, fecha que remite a un hecho singular en la historia urbana de Buenos Aires. El 27 de abril de 1873 se realizó el acto formal de fundación del barrio, cuando un grupo de invitados llegó en tren hasta la estación Núñez y se dirigió luego al antiguo Paseo del Lago, donde se firmó el acta fundacional.

El barrio fue nombrado en homenaje al Brigadier Cornelio de Saavedra y se convirtió en el único de la ciudad con una fundación oficial realizada en un acto público, en lo que fue además el primer parque público de la Argentina.

A más de un siglo y medio de aquel hecho, la celebración apuesta a renovar ese espíritu fundacional: el de encontrarse, compartir y seguir construyendo identidad.

Importante: en caso de lluvia, la actividad será suspendida.