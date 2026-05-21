Bateristas de Rata Blanca, Los Piojos y Los Redondos tocarán gratis en Buenos Aires:

Cientos de músicos participarán del encuentro “Baterías a la Plaza” en el Parque Arroyo Vega, donde interpretarán clásicos del rock en forma sincronizada y con entrada gratuita. Foto: Baterías a la Plaza

Más de 200 bateristas se preparan para protagonizar un espectáculo poco habitual en la Ciudad de Buenos Aires. Este sábado 30 de mayo, el Parque Arroyo Vega, en la Costanera Norte, será escenario de la primera edición porteña de “Baterías a la Plaza”, un encuentro masivo donde músicos tocarán gratis al mismo tiempo un repertorio de clásicos del rock nacional.

La propuesta es una iniciativa que convoca tanto a aficionados como a profesionales a compartir una experiencia colectiva al aire libre. El acceso será con entrada libre y gratuita, mientras que el show comenzará desde las 16 horas frente al río.

El formato se apoya en la ejecución sincronizada: los participantes siguen una guía previa y pistas sonoras comunes, lo que permite que cientos de baterías suenen en simultáneo con precisión.

Qué es “Baterías a la Plaza”

El proyecto nació en Uruguay en 2021 y con el tiempo se replicó en distintas ciudades del país. Sin embargo, esta será la primera vez que desembarca en Buenos Aires con una convocatoria que promete una fuerte participación del público y de la escena local.

Cientos de músicos participarán del encuentro “Baterías a la Plaza” en el Parque Arroyo Vega, donde interpretarán clásicos del rock en forma sincronizada y con entrada gratuita. Foto: Baterías a la Plaza

El concierto tendrá una duración aproximada de 40 minutos, durante los cuales se interpretarán entre ocho y nueve canciones. El repertorio incluye clásicos del rock argentino e internacional, con guiños especiales a bandas vinculadas con los músicos invitados.

Bateristas invitados y figuras del rock

Entre los nombres confirmados se destacan figuras reconocidas del género: Sebastián Cardero (Los Piojos), Fernando Scarcella (Rata Blanca), Andrea Álvarez, Sebastián Peyceré (Los Abuelos de la Nada) y Walter Sidotti ( baterista histórico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota).

La dinámica no será la de un recital convencional ni una improvisación abierta. Cada participante deberá llegar con el material preparado, ya que la organización comparte previamente la estructura de los temas para garantizar una ejecución conjunta.

Dónde es el evento y cómo llegar

El punto de encuentro será el Parque Arroyo Vega, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado al 4899, frente al Aeroparque Jorge Newbery. La zona suele tener alta circulación durante los fines de semana, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Varias líneas pasan por la zona de Aeroparque y la Costanera:

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37

45

160

166

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Cómo participar del encuentro

Quienes deseen formar parte como bateristas deberán inscribirse con anticipación a través del perfil oficial de Instagram del evento. Los cupos son limitados y la organización envía allí toda la información necesaria para participar.

Cientos de músicos participarán del encuentro “Baterías a la Plaza” en el Parque Arroyo Vega, donde interpretarán clásicos del rock en forma sincronizada y con entrada gratuita. Foto: Baterías a la Plaza

El evento está abierto a todo público, sin límite de edad para asistir, aunque los menores de siete años no pueden sumarse con instrumento. En ediciones previas, la convocatoria superó los 300 bateristas tocando en simultáneo, lo que marca la escala que podría alcanzar esta primera experiencia en Buenos Aires.

Con entrada libre, al aire libre y en un espacio abierto frente al río, la propuesta se perfila como uno de los planes destacados del fin de semana en la Ciudad, combinando música en vivo y una puesta colectiva poco frecuente.