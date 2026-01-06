Christian Petersen rompió el silencio tras su descompensación en el volcán Lanín: “No puedo contar qué pasó”

“Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar, porque es lo que me acuerdo”, señaló el reconocido chef tras recibir el alta médica.

Christian Petersen. Foto: Instagram @chrispetersenok

Christian Petersen brindó sus primeras declaraciones tras recibir el lata luego de sufrir una descompensación durante una excursión en el volcán Lanín, y afirmó que no tiene detalles sobre lo sucedido.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó el famoso cocinero en diálogo con Juan Etchegoyen y añadió: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

Christian Petersen, chef argentino. Foto: Instagram @chrispetersenok.

Por otro lado, Petersen habló sobre las diferentes versiones en torno a lo ocurrido y explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

“Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento”, concluyó el cocinero.

¿Qué le pasó a Christian Petersen?

El reconocido chef sufrió el pasado 12 de diciembre una complicación de salud durante una expedición al Volcán Lanín.

En ese contexto, Petersen comenzó a evidenciar un marcado agotamiento físico, lo que motivó la intervención de un guía y la posterior coordinación de un rescate con guardaparques de la zona.

Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se le diagnosticó fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo que requirió atención inmediata.