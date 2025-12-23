Playlist navideña 2025: cuáles son los villancicos de Luis Miguel que no te pueden faltar este 24 de diciembre

El artista es una de las figuras más influyentes de la música, y por eso sus canciones navideñas se vuelven imprescindibles cada fin de año. Conocé la lista completa.

Luis Miguel es una de las figuras más influyentes en el mundo artístico. Es reconocido por sus baladas y boleros atemporales, pero también tiene una lista de canciones navideñas que no pueden faltar este año.

En el 2006, el cantante sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su álbum de estudio número 17, titulado sencillamente Navidades. El disco no solo marcó la incursión de Luismi en el género de los villancicos, sino que también demostró su versatilidad vocal al adaptar clásicos festivos del pop y el big band al español.

Cuáles son los villancicos inolvidables de Luis Miguel

Navidades, el álbum que fue producido por el propio cantante junto con Juan Carlos Calderón, incluyó un listado de adaptaciones de temas tradicionales estadounidenses y villancicos conocidos. El álbum se convirtió en un éxito en las fiestas y es recurrente en playlists navideñas cada diciembre.

Entre las canciones más destacadas que Luis Miguel grabó para este especial de Navidad se encuentran las siguientes:

Santa Claus Llegó a La Ciudad (Adaptación de “Santa Claus Is Comin’ to Town”).

Blanca Navidad (Adaptación del clásico “White Christmas”).

Navidad, Navidad (Adaptación del tradicional “Jingle Bells”).

Frente a La Chimenea (Adaptación de “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”).

Noche de Paz (Adaptación del villancico “Silent Night”).

Va a Nevar (Adaptación de “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow”).

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Adaptación de “Have Yourself a Merry Little Christmas”).

Mi Humilde Oración (Adaptación de “My Grown Up Christmas List”).

El álbum, lanzado a mediados de noviembre, reafirmó la capacidad de Luis Miguel para dominar cualquier género y se convirtió en el soundtrack de muchas celebraciones de fin de año en América Latina.

