Internaron de urgencia a Luis Miguel en Nueva York y hay preocupación sobre su salud:

Hospitalizaron a Luis Miguel.

La salud de Luis Miguel generó preocupación luego de que trascendiera que el artista debió ser internado en un centro médico de Nueva York. Según las primeras versiones trascendidas durante la tarde de este viernes 15 de mayo, el cantante permanece bajo seguimiento profesional y acompañado por personas de su círculo íntimo, mientras crece la expectativa por un parte oficial que informe detalles sobre su cuadro y evolución.

¿Qué trascendió de la internación de urgencia de Luis Miguel?

Según medios mexicanos, el cantante habría sido internado tras sufrir una complicación cardíaca, lo que enciende las alarmas de sus seres queridos y sus fans alrededor del mundo.

Según la especialista en espectáculos, Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic, la novia de Luis Miguel -Paloma- lo habría acompañado para hacerse una revisión médica. Pero, por lo que se supo, algo no salió bien y el artista debió quedar internado de inmediato por la supuesta afección en el corazón.

Luis Miguel, internado de urgencia en Nueva York. Foto: Instagram/lmxlm.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, fue la publicación de Chamonic en sus redes sociales.

Por el momento, ni el propio Luis Miguel ni su equipo de prensa se han manifestado al respecto ni han hecho ningún tipo de confirmación o desmentido la información.

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