Cuánto sale el tequila de Luis Miguel, la bebida premium con la que el “Sol de México” ganó premios internacionales

El cantante amplía su legado más allá de la música con una línea de tequilas de lujo que rinde homenaje a la tradición mexicana. Reconocido en competencias internacionales, el “Don Ramón Tequila” se posiciona entre las bebidas más sofisticadas del mercado.

Luis Miguel, "Tequila Don Ramón". Foto: Casa Don Ramón.

Luis Miguel, ícono indiscutido de la música latina, decidió extender su influencia hacia otro territorio completamente distinto: el de la producción de tequila. En alianza con la prestigiosa Casa Don Ramón, el artista desarrolló su propia línea de bebidas “Don Ramón Tequila”, concebida como un tributo a la cultura mexicana y al refinamiento que lo caracteriza.

El proyecto incluye tres versiones principales (Plata, Reposado y Añejo), todas elaboradas con agave azul y con procesos artesanales que garantizan una pureza excepcional.

"Tequila Don Ramón" de Luis Miguel. Foto: Instagram / tequiladonramon.

La marca alcanzó reconocimiento internacional tras obtener múltiples premios en la edición 2024 del San Francisco World Spirits Competition, uno de los eventos más importantes de la industria, donde se distingue a los mejores destilados del mundo.

En agosto de este año, Luis Miguel volvió a sorprender con una nueva edición limitada, “Don Ramón Dark”, una apuesta aún más sofisticada destinada a los coleccionistas y amantes del tequila de autor.

"Tequila Don Ramón" de Luis Miguel. Foto: Instagram / tequiladonramon.

“De las cenizas surge lo que el fuego no consumió: Tequila Don Ramón Dark. Un elixir con carácter y elegancia, que pasa de las ardientes barricas a la botella, digna de colección. Disfruta esta experiencia sensorial sin precedentes”, se lee en el posteo que presentó la bebida.

¿Cuánto sale el tequila de Luis Miguel?

La exclusividad de su línea se refleja también en los precios: las botellas se comercializan entre 140 y 260 dólares, según la presentación y el tipo.

Las versiones “Plata” se consiguen desde 140 a 180 USD, las “Reposado” entre 170 y 210 USD, y las “Añejo” alcanzan valores de 200 a 260 USD, tanto en formatos de cerámica como de platino.

"Tequila Don Ramón" de Luis Miguel. Foto: Instagram / tequiladonramon.

Conversión a pesos argentinos (aproximado)

Plata — 140 a 180 USD

Oficial: ARS 200.748,80 – ARS 258.105,60.

Blue: ARS 200.900,00 – ARS 258.300,00.

Tarjeta: ARS 261.170,00 – ARS 335.790,00.

Reposado — 170 a 210 USD

Oficial: ARS 243.766,40 – ARS 301.123,20.

Blue: ARS 243.950,00 – ARS 301.350,00.

Tarjeta: ARS 317.135,00 – ARS 391.755,00.

Añejo — 200 a 260 USD

Oficial: ARS 286.784,00 – ARS 372.819,20.

Blue: ARS 287.000,00 – ARS 373.100,00.

Tarjeta: ARS 373.100,00 – ARS 485.030,00.

Con esta incursión, el artista reafirma su identidad mexicana y su búsqueda constante por la excelencia. Así como en la música, donde cada detalle cuenta, Luis Miguel trasladó esa misma exigencia a la creación de un tequila que promete ofrecer una experiencia sensorial única.