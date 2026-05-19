Independiente del Valle 4 - 1 Libertad: así fue la victoria por la Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Banco Guayaquil.
¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito.
¿Por dónde ver en vivo Independiente del Valle vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Independiente del Valle y Libertad se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Independiente del Valle vs. Libertad, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Daronco, Anderson, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Independiente del Valle 4 - Libertad 1. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Banco Guayaquil de Quito y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Libertadores 2026.
Independiente del Valle vs Libertad por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente del Valle y Libertad por Copa Libertadores 2026.
94´ Gooool de Independiente del Valle
Djorkaeff Reasco marca para Independiente del Valle con asistencia de Matías Perelló.
93´ Córner para Libertad
Ejecuta el tiro de esquina Jorge Eduardo Recalde Ramirez.
93´ ¡Libertad se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gustavo Aguilar fue bloqueado por Aldair Quintana.
92´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
90´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
89´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Djorkaeff Reasco y el remate se va afuera.
88´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
88´ Tiro en el palo de Independiente del Valle
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Mateo Carabajal pega en el palo.
88´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Layan Loor.
87´ Fuera de juego en Independiente del Valle
Posición adelantada de Matías Perelló.
83´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Djorkaeff Reasco y sale Carlos González.
83´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Jhegson Méndez y sale Jordy Alcívar.
82´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
82´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Youri Ochoa.
80´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Matías Perelló y sale Emerson Pata.
79´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Youri Ochoa y sale Junior Sornoza.
79´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Layan Loor.
78´ Tiro en el palo de Independiente del Valle
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Emerson Pata pega en el palo.
78´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
78´ Cambio en Libertad
Entra Rodrigo Villalba y sale Marcelo Fernández.
77´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
76´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jordy Alcívar fue bloqueado por Diego Viera.
75´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos González fue bloqueado por Ángel González.
74´ Córner para Libertad
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Sanabria.
73´ Cambio en Independiente del Valle
Entra Ronald Briones y sale Justin Lerma.
72´ Cambio en Libertad
Entra Hernesto Caballero y sale Thiago Fernández.
71´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
68´ Tarjeta amarilla para Libertad
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Aguilar.
65´ Cambio en Libertad
Entra Jorge Eduardo Recalde Ramirez y sale Federico Carrizo.
65´ Cambio en Libertad
Entra Gustavo Aguilar y sale Alexis Fretes.
64´ Gooool de Independiente del Valle
Justin Lerma marca para Independiente del Valle.
63´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Justin Lerma fue bloqueado por Diego Viera.
63´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
62´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Carlos González y el remate se va afuera.
61´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
61´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Layan Loor y el remate se va afuera.
60´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
58´ Fuera de juego en Libertad
Posición adelantada de Alexis Fretes.
51´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emerson Pata fue bloqueado por Diego Viera.
45´ Cambio en Libertad
Entra Juan Bernal y sale Robert Rojas.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Banco Guayaquil!
28´ ¡Libertad se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Carrizo fue bloqueado por Daykol Romero.
Resumen estadístico del primer tiempo.
51´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Banco Guayaquil! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
50´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
50´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Sornoza fue bloqueado por Ángel González.
47´ Gooool de Libertad
Lorenzo Melgarejo marca para Libertad.
45´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
42´ Goool de Independiente del Valle
¡Testazo letal! Carlos González anota para Independiente del Valle tras conectar un cabezazo.
41´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
41´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Junior Sornoza y el remate se va afuera.
38´ Gooool de Independiente del Valle
Junior Sornoza marca para Independiente del Valle.
37´ Tiro en el palo de Independiente del Valle
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Carlos González pega en el palo.
35´ Córner para Libertad
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Sanabria.
35´ ¡Libertad se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Sanabria fue bloqueado por Aldair Quintana.
28´ Penal para Independiente del Valle
El árbitro marca falta de Álvaro Campuzano y cobra la pena máxima a favor de Independiente del Valle
27´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
27´ Córner para Libertad
Ejecuta el tiro de esquina Federico Carrizo.
25´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
22´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Layan Loor.
19´ ¡Libertad se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Federico Carrizo fue bloqueado por Aldair Quintana.
19´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
18´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
18´ ¡Tiro desviado de Libertad!
Disparo de Marcelo Fernández y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
16´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Junior Sornoza y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
14´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
13´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.
11´ Saque de arco para Independiente del Valle
Desde el fondo la pone en juego Aldair Quintana.
7´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Justin Lerma fue bloqueado por Ángel González.
9´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
9´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Aron Rodríguez y el remate se va afuera.
8´ Córner para Independiente del Valle
Ejecuta el tiro de esquina Layan Loor.
7´ Tiro en el palo de Independiente del Valle
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Justin Lerma pega en el palo.
7´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
6´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Carlos González y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Diego Viera.
3´ Saque de arco para Libertad
Desde el fondo la pone en juego Ángel González.
2´ ¡Tiro desviado de Independiente del Valle!
Disparo de Emerson Pata y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Banco Guayaquil, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente del Valle y Libertad por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Anderson Daronco.
Formación confirmada de Independiente del Valle
Titulares
- (1) Aldair Quintana
- (14) Mateo Carabajal
- (19) Layan Loor
- (13) Daykol Romero
- (23) Juan Viacava
- (6) Jordy Alcívar
- (53) Justin Lerma
- (17) Aron Rodríguez
- (10) Junior Sornoza
- (9) Carlos González
- (31) Emerson Pata
Suplentes
- (12) Eduardo Bores
- (15) Gustavo Cortez
- (4) Jhon Jairo Espinoza
- (33) Andy Velasco
- (16) Ronald Briones
- (55) Darwin Guagua
- (32) Jhegson Méndez
- (8) Youri Ochoa
- (50) Juan Riquelme Angulo
- (11) Matías Perelló
- (99) Djorkaeff Reasco
Entrenador: Joaquín Papa
Formación confirmada de Libertad
Titulares
- (25) Ángel González
- (31) Thiago Fernández
- (4) Néstor Giménez
- (3) Robert Rojas
- (5) Diego Viera
- (6) Álvaro Campuzano
- (28) Marcelo Fernández
- (14) Alexis Fretes
- (21) Lucas Sanabria
- (8) Federico Carrizo
- (10) Lorenzo Melgarejo
Suplentes
- (29) Víctor Rojas
- (37) Juan Bernal
- (13) Joaquín Bogarín
- (26) Hernesto Caballero
- (22) Hugo Martínez
- (33) Christian Martínez
- (27) Amin Molinas
- (19) Jorge Recalde
- (24) Rodrigo Villalba
- (30) Rodrigo Acuña Vera
- (11) Gustavo Aguilar
Entrenador: N/D
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente del Valle y Libertad?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente del Valle vs. Libertad por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente del Valle recibe a Libertad en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.