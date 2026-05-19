51´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Banco Guayaquil! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

50´ Córner para Independiente del Valle

Ejecuta el tiro de esquina Junior Sornoza.

50´ ¡Independiente del Valle se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Junior Sornoza fue bloqueado por Ángel González.