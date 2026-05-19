América de Cali 1 - 1 Tigre: así fue el empate por la Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Olímpico Pascual Guerrero.
¿A qué hora juegan América de Cali vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali.
¿Por dónde ver en vivo América de Cali vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre América de Cali y Tigre se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de América de Cali vs. Tigre, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arleu de Araujo, Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali: América de Cali 1 - Tigre 1. En partido válido por Copa Sudamericana 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.
América de Cali vs Tigre por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre América de Cali y Tigre por Copa Sudamericana 2026.
96´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jalil Elías.
93´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
92´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
92´ Fuera de juego en Tigre
Posición adelantada de Santiago López.
91´ Cambio en Tigre
Entra Joaquín Laso y sale Ramón Arias.
90´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
89´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Adrián Ramos y el remate se va afuera.
89´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ramón Arias.
86´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a José Cavadía.
85´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Bruno Leyes.
82´ Cambio en Tigre
Entra Alfio Oviedo y sale Ignacio Russo.
82´ Fuera de juego en América de Cali
Posición adelantada de Jorge Daniel Valencia.
79´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jan Lucumi.
78´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
78´ Cambio en América de Cali
Entra Luis Mina y sale Joel Romero.
76´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Josen Escobar.
75´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Daniel Valencia fue bloqueado por Federico Álvarez.
74´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
73´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
72´ Cambio en América de Cali
Entra Jorge Daniel Valencia y sale Jhon Palacios.
72´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de Jalil Elías y el remate se va afuera.
71´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Mina.
69´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
67´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
67´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Jhon Palacios y el remate se va afuera.
66´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
65´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
64´ Cambio en Tigre
Entra Santiago López y sale Valentín Moreno.
64´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de David Romero y el remate se va afuera.
56´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Dany Rosero.
55´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
55´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Joel Romero y el remate se va afuera.
52´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Adrián Ramos y el remate se va afuera.
52´ Gooool de América de Cali
Tomás Ángel marca para América de Cali con asistencia de Adrián Ramos.
52´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Jhon Palacios.
52´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jan Lucumi fue bloqueado por Valentín Moreno.
51´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Valentín Moreno.
49´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
48´ Tarjeta amarilla para Tigre
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Russo.
47´ Córner para Tigre
Ejecuta el tiro de esquina Jalil Elías.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Olímpico Pascual Guerrero!
45´ Cambio en América de Cali
Entra José Cavadía y sale Rafael Carrascal.
Resumen estadístico del primer tiempo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Olímpico Pascual Guerrero! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
41´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adrián Ramos fue bloqueado por Felipe Zenobio.
38´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joel Romero fue bloqueado por Alan Barrionuevo.
38´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dany Rosero fue bloqueado por Federico Álvarez.
38´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
38´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Ángel fue bloqueado por Alan Barrionuevo.
37´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
33´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
33´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
33´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Rafael Carrascal y el remate se va afuera.
31´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
31´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de David Romero y el remate se va afuera.
29´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
29´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Josen Escobar y el remate se va afuera.
27´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rafael Carrascal.
25´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
24´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
21´ Fuera de juego en Tigre
Posición adelantada de Ramón Arias.
20´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
19´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Marcos Mina y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
16´ Saque de arco para Tigre
Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.
14´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Tomás Ángel y el remate se va afuera.
10´ Gooool de Tigre
David Romero marca para Tigre.
9´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Josen Escobar fue bloqueado por Ramón Arias.
9´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
4´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
4´ ¡Tiro desviado de Tigre!
Disparo de David Romero y el remate se va afuera.
4´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
1´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Olímpico Pascual Guerrero, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de América de Cali y Tigre por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Bruno Arleu.
Formación confirmada de América de Cali
Titulares
- (1) Jean Fernandes
- (14) Marcos Mina
- (25) Joel Romero
- (3) Dany Rosero
- (24) Cristian Tovar
- (21) Tomás Ángel
- (15) Rafael Carrascal
- (5) Josen Escobar
- (17) Jan Lucumi
- (19) Jhon Palacios
- (20) Adrián Ramos
Suplentes
- (12) Jorge Soto
- (30) Omar Bertel
- (16) Brayan Correa
- (28) Luis Mina
- (4) Andrés Mosquera
- (6) José Cavadía
- (23) Carlos Sierra
- (18) Yojan Garcés
- (11) Darwin Machís
- (9) Jorge Daniel Valencia
Entrenador: David González
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (24) Federico Álvarez
- (42) Ramón Arias
- (20) Alan Barrionuevo
- (4) Valentín Moreno
- (30) Jalil Elías
- (8) Martín Garay
- (5) Bruno Leyes
- (10) Jabes Saralegui
- (9) David Romero
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
- (26) Tomás Sultani
- (3) Nahuel Banegas
- (2) Joaquín Laso
- (17) Guillermo Soto
- (32) Juan Manuel Villalba
- (33) Elías Cabrera
- (28) Gonzalo Martínez
- (55) Joaquín Mosqueira
- (23) Gonzalo Piñeiro
- (18) Manuel Fernández
- (22) Santiago López
- (19) Alfio Oviedo
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de América de Cali y Tigre?
Argentina: DGO se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de América de Cali vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. América de Cali recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.