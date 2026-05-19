Arsenal de Inglaterra. Foto: REUTERS

El Arsenal es campeón de la Premier League 22 años después. El empate del Manchester City por 1 a 1 ante Bournemouth dejó sin chances de seguir en la pelea por el título a los de Pep Guardiola y consagró al conjunto Londinense.

De esta manera, los dirigidos por Mikel Arteta suman su 14° estrella liguera después de tres subcampeonatos seguidos y llegan con plena confianza a la final de la Champions League contra el PSG.

Con este resultado, Guardiola se quedó a las puertas de conseguir un nuevo “triplete” en su carrera, ya que se consagró en la FA Cup y la Copa de la Liga Inglesa. El director técnico español cierra con un sabor agridulce lo que afirman sería su última temporada al mando de los “Cityzens”.

Pep Guardiola abandonaría el Manchester City a mitad de año. Foto: Action Images via Reuters

El City perdió contra Bournemouth y se despidió de la Premier League

Junior Kroupi fue el héroe tanto para los “Cherries” como para los “Gunners”. El francés de 19 años marcó un golazo a los 39 minutos en el Vitality Stadium, que no solo le dio la Premier League al Arsenal, sino que clasificó a su equipo a la próxima Europa League y lo deja a las puertas de jugar la Champions del año entrante, situación que se definirá en la última fecha del torneo.

El encuentro significó también el último partido de Marcos Senesi en el equipo que hoy fue local. El defensor que podría jugar el Mundial con la Selección Argentina, dejará el club inglés a final de temporada, cuando termine su contrato, y su próximo destino sería el Tottenham.

En la última, Erling Haaland -quién sino- empujó la pelota para sellar el 1-1 y darle aire a los “ciudadanos”, pero todo quedó en la nada y el resultado se festejó en Londres.

Bournemouth vs Manchester City. Foto: Action Images via Reuters

Por su parte, el conjunto londinense hizo lo suyo el lunes ganándole 1-0 al Burnley como local, resultado con el cual le sacó una ventaja de 5 puntos al City con apenas 6 por jugarse.

Si bien ganando en la última fecha se consagraría, que los de Manchester pierdan puntos en el camino sirvió para que los londinenses lleguen a la última fecha como campeones más de dos décadas después, en los que hinchas y jugadores se cargaron de resiliencia en busca de un título que lo ponga en lo más alto del fútbol inglés.

Arsenal Campeón: la tabla de posiciones de la Premier League