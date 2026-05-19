MC Torque Vs Dep. Riestra Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan MC Torque vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo MC Torque vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre MC Torque y Dep. Riestra se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de MC Torque vs. Dep. Riestra, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Aragón Bautista, Augusto Bergelio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre MC Torque y Dep. Riestra válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Centenario de Montevideo.