Coquimbo Unido Vs Tolima Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo.

¿Por dónde ver en vivo Coquimbo Unido vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Coquimbo Unido y Tolima se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Coquimbo Unido vs. Tolima, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pereira Sampaio, Wilton, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Coquimbo Unido choca ante Tolima, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.