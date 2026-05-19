El exDT de Newell's volvió al ruedo Foto: Arsenal

El Arsenal se consagró campeón de la Premier League y, detrás del éxito deportivo, aparece un nombre argentino con peso propio en estas tierras: Gabriel Heinze, integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta y uno de los responsables directos del crecimiento del equipo.

Su aporte se volvió visible en una campaña en la que los “Gunners” encontraron regularidad y solidez. Heinze asumió un rol central en la organización defensiva, un aspecto que terminó siendo determinante para sostener la pelea por el título hasta el final.

Desde su llegada a mediados de 2025, el exdefensor impuso una dinámica de trabajo exigente, enfocada especialmente en la lectura de juego y en los duelos individuales. Esa dedicación se tradujo en una mejora sostenida de la última línea, que pasó a ser una de las más confiables del torneo.

El impacto de Heinze en la defensa del Arsenal

El argentino también coordina los movimientos en pelotas paradas, tanto en defensa como en ataque. Ese detalle, muchas veces decisivo en partidos cerrados, aportó puntos clave durante la temporada que terminó con la consagración.

Gabriel Heinze en Arsenal Foto: X @Arsenal

Su influencia no se limita a lo táctico. En el día a día, Heinze trabaja de manera personalizada con los defensores, buscando potenciar virtudes individuales. Uno de los casos más notorios es el de Myles Lewis-Skelly, quien mejoró en posicionamiento y proyección ofensiva.

Trabajo diario y evolución de los jugadores

Puertas adentro, el impacto también es reconocido por el plantel. Futbolistas como el arquero David Raya valoran su carácter y nivel de exigencia, mientras que figuras ofensivas como Gabriel Martinelli destacan su cercanía con el grupo y su capacidad para elevar la intensidad.

La conexión con Arteta fue clave para su desembarco en Londres. Ambos compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain, un vínculo que facilitó su incorporación tras reacomodamientos en el staff técnico.

La relación con Arteta y su llegada al club

El entrenador español no dudó en remarcar su importancia dentro del proyecto. Lo definió como una figura con mentalidad ganadora, capaz de transmitir disciplina y competitividad dentro de un plantel que terminó consolidándose en la cima del fútbol inglés.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal. Foto: Reuters.

Heinze había construido una carrera como entrenador principal en clubes como Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez, Newell’s y el Atlanta United de la MLS. Ese recorrido le permitió sumar herramientas que hoy aplica en un rol distinto, pero igualmente influyente.

De DT principal a pieza clave en el cuerpo técnico

El título de la Premier encuentra al Arsenal en su mejor versión en años y confirma la eficacia del proyecto de Arteta. El equipo no solo volvió a ganar la Premier League luego de una larga sequía, sino que además está a las puertas de consagrarse por primera vez en la Champions League.

Con una defensa firme y un equipo equilibrado, el conjunto londinense alcanzó la cima del fútbol inglés. Y en esa conquista, el sello del entrenador argentino quedó marcado como parte esencial del camino.