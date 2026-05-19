Deportivo Cuenca 2 - 2 Deportivo Recoleta: así fue el empate por la Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.
¿A qué hora juegan Deportivo Cuenca vs. Deportivo Recoleta, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, ubicado en Cuenca.
¿Por dónde ver en vivo Deportivo Cuenca vs. Deportivo Recoleta, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 4, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Deportivo Cuenca vs. Deportivo Recoleta, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Pérez Gutiérrez, Roberto Bruno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Deportivo Cuenca 2 - Deportivo Recoleta 2. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro de Cuenca y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Sudamericana 2026.
Deportivo Cuenca vs Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026.
94´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
94´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Andrés López y el remate se va afuera.
93´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
93´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Alexander Franco y el remate se va afuera.
92´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
92´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Brahian Damian Ferreira Ferreira y el remate se va afuera.
91´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremy Mejía fue bloqueado por Dairon Mosquera.
91´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina Carlos Arboleda.
90´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Arboleda fue bloqueado por Nelson Ferreira.
88´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
88´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jeremy Mejía y el remate se va afuera.
87´ Cambio en Deportivo Recoleta
Entra Blas Medina y sale Facundo Echeguren.
87´ Cambio en Deportivo Recoleta
Entra Richard Ortiz y sale Junior Noguera.
87´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Carlos Arboleda y sale Yeltzin Erique.
87´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Germán Rivero y sale Bryan García.
86´ Tarjeta amarilla para Deportivo Recoleta
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Brahian Damian Ferreira Ferreira.
85´ Tarjeta amarilla para Deportivo Cuenca
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Klimowicz.
85´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremy Mejía fue bloqueado por Nelson Ferreira.
84´ Tarjeta amarilla para Deportivo Recoleta
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Aldo González.
81´ Fuera de juego en Deportivo Cuenca
Posición adelantada de Jorge Ordóñez.
81´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
81´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Andrés López y sale Ignacio Mosquera.
80´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Aldo González y el remate se va afuera.
80´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
79´ Cambio en Deportivo Recoleta
Entra Aldo González y sale Ronal Dominguez.
77´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
77´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Jeremy Mejía y el remate se va afuera.
74´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremy Mejía fue bloqueado por Dairon Mosquera.
73´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Jeremy Mejía y sale Jeremy Chacón.
70´ Tarjeta amarilla para Deportivo Recoleta
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Junior Noguera.
69´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
67´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Noguera fue bloqueado por Eddie Guevara.
65´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David González fue bloqueado por Nelson Ferreira.
64´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Ordóñez fue bloqueado por Nelson Ferreira.
63´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
62´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Pedro Rios y el remate se va afuera.
62´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
62´ Cambio en Deportivo Recoleta
Entra Kevin Parzajuk y sale Allan Wlk.
62´ Cambio en Deportivo Recoleta
Entra Brahian Damian Ferreira Ferreira y sale Wilfrido Báez.
61´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de David González y el remate se va afuera.
59´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
58´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
57´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
57´ Córner para Deportivo Recoleta
Ejecuta el tiro de esquina Wilfrido Báez.
55´ Gooool de Deportivo Cuenca
David González marca para Deportivo Cuenca.
55´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Klimowicz fue bloqueado por Nelson Ferreira.
54´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
54´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.
49´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
47´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Wilfrido Báez fue bloqueado por Mateo Maccari.
45´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Noguera fue bloqueado por Facundo Ferrero.
45´ Cambio en Deportivo Cuenca
Entra Matías Klimowicz y sale Edison Vega.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro!
Resumen estadístico del primer tiempo.
51´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
50´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
50´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.
49´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
49´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Wilfrido Báez y el remate se va afuera.
46´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Mosquera fue bloqueado por Wilfrido Báez.
46´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina Yeltzin Erique.
45´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Ordóñez fue bloqueado por Nelson Ferreira.
45´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
44´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Nicolás Marotta y el remate se va afuera.
44´ Córner para Deportivo Recoleta
Ejecuta el tiro de esquina Junior Noguera.
43´ ¡Deportivo Recoleta se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexander Franco fue bloqueado por Mateo Maccari.
39´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David González fue bloqueado por Nelson Ferreira.
37´ Gooool de Deportivo Recoleta
Junior Noguera marca para Deportivo Recoleta.
34´ Saque de arco para Deportivo Cuenca
Desde el fondo la pone en juego Facundo Ferrero.
34´ ¡Tiro desviado de Deportivo Recoleta!
Disparo de Alexander Franco y el remate se va afuera.
33´ Saque de arco para Deportivo Recoleta
Desde el fondo la pone en juego Nelson Ferreira.
33´ ¡Tiro desviado de Deportivo Cuenca!
Disparo de Bryan García y el remate se va afuera.
30´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Eddie Guevara fue bloqueado por Nelson Ferreira.
30´ Córner para Deportivo Cuenca
Ejecuta el tiro de esquina Yeltzin Erique.
25´ Autogol de Deportivo Recoleta
¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Luis Cardozo para Deportivo Recoleta
21´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Ordóñez fue bloqueado por Nelson Ferreira.
21´ ¡Deportivo Cuenca se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David González fue bloqueado por Nicolás Marotta.
11´ Gooool de Deportivo Recoleta
Pedro Rios marca para Deportivo Recoleta.
9´ Fuera de juego en Deportivo Cuenca
Posición adelantada de Yeltzin Erique.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Roberto Pérez.
Formación confirmada de Deportivo Cuenca
Titulares
- (1) Facundo Ferrero
- (53) Yeltzin Erique
- (23) Eddie Guevara
- (6) Santiago Postel
- (20) Bryan García
- (30) Mateo Maccari
- (2) Ignacio Mosquera
- (8) Edison Vega
- (14) Jeremy Chacón
- (49) David González
- (43) Jorge Ordóñez
Suplentes
- (12) Ethan Minda
- (25) Andrés López
- (18) Mateo Piedra
- (37) Carlos Arboleda
- (19) Melvin Díaz
- (16) Jeremy Mejía
- (21) Stalin Morocho
- (29) Matías Klimowicz
- (9) Nicolás Leguizamón
- (11) Germán Rivero
- (50) Martín Sigüenza
Entrenador: Jorge Célico
Formación confirmada de Deportivo Recoleta
Titulares
- (12) Nelson Ferreira
- (3) Luis Cardozo
- (2) Facundo Echeguren
- (5) Nicolás Marotta
- (25) Dairon Mosquera
- (7) Ronal Dominguez
- (38) Alexander Franco
- (10) Junior Noguera
- (18) Pedro Rios
- (17) Wilfrido Báez
- (29) Allan Wlk
Suplentes
- (13) Oscar Toledo
- (8) Fernando Galeano
- (15) Blas Medina
- (32) Lucas Monzón
- (4) Marcos Pereira
- (20) Marcelo Cañete
- (6) José Espinola
- (33) Aldo González
- (36) Brahian Ferreira
- (9) Richard Ortiz
- (11) Kevin Parzajuk
- (24) Thiago Vidal
Entrenador: Jorge González
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Deportivo Cuenca y Deportivo Recoleta?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 4 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Deportivo Cuenca vs. Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Deportivo Cuenca recibe a Deportivo Recoleta en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.